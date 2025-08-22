DOLAR
New York Borsası Powell'ın Faiz İndirimi Sinyaliyle Dow Jones Rekora Ulaştı

Powell'ın Jackson Hole konuşması sonrası New York borsası yükseldi; Dow Jones rekor kırdı, S&P 500 ve Nasdaq da önemli artışlar gösterdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:37
New York Borsası Powell'ın Faiz İndirimi Sinyaliyle Dow Jones Rekora Ulaştı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimi olasılığına temkinli bir şekilde kapı aralamasının ardından haftanın son işlem gününü yükselişle kapadı.

Piyasa Kapanışı

Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,89 artarak 45.631,74 puan ile rekor seviyeye ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,51 artışla 6.466,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kazançla 21.496,54 puana çıktı.

Powell'ın Mesajı

Powell'ın Jackson Hole konuşması sonrası pay piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izlendi. Powell, konuşmasında "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullandı. Ayrıca Powell, kısa vadede enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirtti.

Fed Politikası ve Beklentiler

Powell, para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını yineleyerek, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını yalnızca verileri ve bunların ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkilerini değerlendirerek alacaklarını vurguladı. Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 16-17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin kuvvetlendiğini gösterdi.

Diğer Fed Yetkilileri

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack enflasyon tehdidi devam ettiği sürece faiz oranlarını düşürme konusunda tereddütlü olacağını ifade etti. Boston Fed Başkanı Susan Collins ise bir sonraki toplantıda atılacak adımın henüz kesinleşmediğini ve mevcut politikanın ılımlı şekilde kısıtlayıcı olduğunu belirtti.

Kurumsal Gelişme

Kurumsal tarafta ise ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'in hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketin hükümete yüzde 10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini açıklaması sonrası yüzde 5,5 değer kazandı.

