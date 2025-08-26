DOLAR
New York Borsası Trump'ın Cook'u Azletmesi ve Tarife Tehditleriyle Düştü

New York borsası, Trump'ın Fed üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve tarife tehdidi sonrası açılışta düştü; endeksler geriledi, dolar değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:51
New York Borsası Trump hamlesiyle düşüşle açıldı

Piyasalar Fed gerilimi ve tarife tehdidine odaklandı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasının ve başkanın yeni tarife tehditlerinin ardından güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 azalarak 45.236,83 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 6.435,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 kayıpla 21.443,63 puana indi.

Trump ile Fed arasındaki gerilim tırmanırken, açılışta pay piyasalarında genel olarak negatif bir seyir izlendi.

Trump, Cook'a yönelik mektubunda Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullandı. Trump, Cook'un "bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine" dair yeterli neden olduğunu öne sürdü.

Cook, avukatı Abbe Lowell aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, yasa kapsamında herhangi bir neden bulunmamasına rağmen 'sebep göstererek' beni kovduğunu iddia etti, ancak bunu yapmaya yetkisi yok." ifadesini kullandı. Lowell ise Trump'ın "yasa dışı" eylemini engellemek için gerekli her türlü önlemi alacaklarını bildirdi.

Analistler, Trump'ın kararının Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeleri artırdığını belirterek, gelişmeyi yatırımcıların hükümet ile Banka arasındaki anlaşmazlığa ilişkin ilk doğrudan müdahale olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Bu gelişmelerin ardından dolar endeksi yüzde 0,17 azalarak 98,26 değerine geriledi.

Başkan Trump ayrıca sosyal medya hesabından, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere bu uygulamaları kaldırmadıkları takdirde ek tarifeler uygulayacağını ve ABD'nin yüksek korumalı teknoloji ile çiplerinin bu ülkelere ihracatına kısıtlamalar getireceğini açıkladı.

Makroekonomik tarafta, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı temmuzda yüzde 2,8 ile beklentilerden az düştü. Ülkede S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise haziranda yıllık bazda yüzde 1,9 artarak konut fiyatlarındaki artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

