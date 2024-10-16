New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı

New York Borsası Yatay Seyirle Güne Başladı

New York Borsası, yatırımcıların dikkatle izlediği bir açılış yaptı. İşlem gününe Dow Jones endeksi yüzde 0,08’lik bir azalmayla 42.706,49 puan seviyesine geriledi.

S&P 500 endeksi de yatay bir seyir izleyerek 5.816,58 puan seviyesinde işlem görmeye başladı. Bununla birlikte, Nasdaq endeksi yüzde 0,1’lik bir artışla 18.333,29 puan seviyesine yükseldi.

Piyasalarda Sakin Bir Hava Hakim

ABD’de dün teknoloji ve enerji sektörlerinde yaşanan satış baskısının ardından, piyasa açılışında tesis edilen yatay seyrin devam ettiği gözlemlendi. Bu süreçte, şirket bilançolarının açıklanmaya devam etmesi, yatırımcıların dikkatini üzerine çekiyor.

Morgan Stanley, bu yılın üçüncü çeyreğinde net karının yıllık bazda %32 arttığını duyurdu. Bankanın beklentilerin üzerinde gerçekleşen karı ve geliri, hisselerinin %4 değer kazanmasına neden oldu.

Makroekonomik Veriler Üzerinde Durum

Öte yandan, ABD'den gelen makroekonomik veriler de piyasalarda değerlendirilmekte. İthalat fiyat endeksi, eylülde aylık bazda %0,4; ihracat fiyat endeksi ise %0,7 azalış gösterdi.

30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranının geçen hafta %6,52 ile Ağustos ayından bugüne en yüksek seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Bu durum, mortgage başvurularında %17’lik bir azalmayı beraberinde getirdi.

Yarı İletken Sektöründe Düşüş

Dünya genelinde yarı iletken hisselerine öncülük eden ASML adlı Hollandalı çip üretim firmasında da düşüş yaşanmakta. Şirketin hisseleri, gün başlangıcında %5’in üzerinde kayıpla işlem görüyor.