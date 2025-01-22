DOLAR
35,65 -0,09%
EURO
37,16 -0,05%
ALTIN
3.161,78 -0,73%
BITCOIN
3.706.371,22 2,1%

New York Borsası Yükselişle Açıldı: Teknoloji Hisseleri Ön Planda

New York borsası, teknoloji hisseleri liderliğinde yükselişle açıldı ve Dow Jones 44.186,25 puana çıktı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:08
New York Borsası Yükselişle Açıldı: Teknoloji Hisseleri Ön Planda

New York Borsası Teknoloji Hisseleri İle Yükseliş Yaşadı

New York borsası, teknoloji hisseleri öncülüğünde güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artarak 44.186,25 puana ulaştı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,44 artışla 6.075,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 kazançla 19.913,31 puana yükseldi.

Trump'ın Milyarlarca Dolar Yatırım Açıklaması Piyasaları Canlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırım ve Netflix'in güçlü bilançosu sonrası pay piyasaları işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı. Trump, yaptığı açıklamada özel sektör yatırımının 500 milyar dolar olacağını belirtti.

Trump, OpenAI, Oracle ve SoftBank tarafından oluşturulan Stargate adlı ortak girişimi de duyurdu. Bu yeni kurulan şirketle gerçekleştirilecek yatırımı "tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi" olarak nitelendirerek, "Stargate, yapay zeka alanındaki yeni nesil gelişmeleri desteklemek için altyapı inşa edecek" ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından Oracle'ın hisseleri yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Ticari Endişeler ve Şirket Bilanço Sonuçları

Analistler, yeni yatırım açıklamasının Trump'ın teknoloji sektörüne desteğini göstermesi açısından olumlu olduğunu, ancak Çin, Meksika, Kanada ve Avrupa Birliği'ne yönelik tarife tehditlerinin ticaret savaşı riski ile enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Kurumsal tarafta ise Netflix, dünkü kapanışın ardından bilançosunu açıkladı. Geçen yılın son çeyreğinde abone sayısını 18,9 milyon artıran Netflix, bu artışla birlikte hisselerinin yüzde 13'ün üzerinde yükselmesini sağladı. Şirketin aynı dönemde elde ettiği gelir de beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, Procter & Gamble da üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası hisselerini yüzde 2'yi aşkın artırdı. Ancak, Johnson & Johnson’ın hisseleri, şirketin gelir ve karının beklentilerin üzerinde olmasına karşın yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
Almanya 2024'te Silah İhracatında Rekor Kırdı
3
Akaryakıt Sektörünün Sorunları Çanakkale'de Görüşüldü
4
TCMB, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Etkin Denetimiyle Güvenli Ekosistem Sağlıyor
5
4. Marmara Kamp & Karavan Fuarı Start Aldı
6
Bankada parası olanlara son uyarı! 3 gün içinde başvuru yapmayan hakkını yitirecek!
7
Bu rakamlar araba sattırır! Akaryakıt fiyatlarının 60 TL olacağı tarihi açıkladı!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor