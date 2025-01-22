New York Borsası Yükselişle Açıldı: Teknoloji Hisseleri Ön Planda

New York Borsası Teknoloji Hisseleri İle Yükseliş Yaşadı

New York borsası, teknoloji hisseleri öncülüğünde güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artarak 44.186,25 puana ulaştı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,44 artışla 6.075,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 kazançla 19.913,31 puana yükseldi.

Trump'ın Milyarlarca Dolar Yatırım Açıklaması Piyasaları Canlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırım ve Netflix'in güçlü bilançosu sonrası pay piyasaları işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı. Trump, yaptığı açıklamada özel sektör yatırımının 500 milyar dolar olacağını belirtti.

Trump, OpenAI, Oracle ve SoftBank tarafından oluşturulan Stargate adlı ortak girişimi de duyurdu. Bu yeni kurulan şirketle gerçekleştirilecek yatırımı "tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi" olarak nitelendirerek, "Stargate, yapay zeka alanındaki yeni nesil gelişmeleri desteklemek için altyapı inşa edecek" ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından Oracle'ın hisseleri yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Ticari Endişeler ve Şirket Bilanço Sonuçları

Analistler, yeni yatırım açıklamasının Trump'ın teknoloji sektörüne desteğini göstermesi açısından olumlu olduğunu, ancak Çin, Meksika, Kanada ve Avrupa Birliği'ne yönelik tarife tehditlerinin ticaret savaşı riski ile enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Kurumsal tarafta ise Netflix, dünkü kapanışın ardından bilançosunu açıkladı. Geçen yılın son çeyreğinde abone sayısını 18,9 milyon artıran Netflix, bu artışla birlikte hisselerinin yüzde 13'ün üzerinde yükselmesini sağladı. Şirketin aynı dönemde elde ettiği gelir de beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, Procter & Gamble da üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası hisselerini yüzde 2'yi aşkın artırdı. Ancak, Johnson & Johnson’ın hisseleri, şirketin gelir ve karının beklentilerin üzerinde olmasına karşın yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.