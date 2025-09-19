Nitril Eldiven ve Dış Lastik İthalatına Gözetim Kararı

Ticaret Bakanlığı, nitril eldivenlerde kg başına 10 dolar; dış lastiklerde ise kg başına 3–6 dolar aralığında gözetim uygulanmasına karar verdi. Tebliğler 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 08:16
Nitril Eldiven ve Dış Lastik İthalatına Gözetim Kararı

Nitril Eldiven ve Dış Lastik İthalatına Gözetim Kararı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin" tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uygulamanın kapsamı

Buna göre, nitril eldivenler ve diğerlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 10 dolar olmak üzere gözetim uygulanacak.

Bir başka tebliğ kapsamında ise çeşitli araçlarda kullanılan dış lastiklerin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 3 ile 6 dolar arasında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Yürürlük

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Piyasalar Karışık Seyir: Fed Faiz İndirimi ve Piyasa Tepkileri
2
Hazine ve Maliye Bakanlığı kesinleşen vergi ve ceza borcu listelerini açıklayacak
3
Brent petrol 66,83 dolar: Fed kararı ve ABD talep endişeleri fiyatları baskılıyor
4
VİOP: Ekim Vadeli BIST 30 Kontratı Güne Düşüşle Başladı
5
Asya Borsaları Negatif: Trump-Şi Görüşmesi Öncesi Satış Baskısı
6
Dolar 41,3870 ve Euro 48,7610 — İstanbul Serbest Piyasada Açılış
7
Altının gramı 4 bin 861 lirada — Çeyrek 8 bin 142, Cumhuriyet 32 bin 819

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)