Nitril Eldiven ve Dış Lastik İthalatına Gözetim Kararı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin" tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uygulamanın kapsamı

Buna göre, nitril eldivenler ve diğerlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 10 dolar olmak üzere gözetim uygulanacak.

Bir başka tebliğ kapsamında ise çeşitli araçlarda kullanılan dış lastiklerin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 3 ile 6 dolar arasında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Yürürlük

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.