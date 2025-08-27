Nvidia Bilançosu ve Fed Endişeleri Küresel Piyasaları Etkiliyor

Nvidia bilançosu küresel piyasaların odağında

Küresel piyasalar, Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlarına odaklandı. ABD Merkez Bankası (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin gölgesinde, teknoloji sektöründe öne çıkan şirketlerin bilanço verileri yakından izleniyor.

Dünya genelinde tarife ve jeopolitik belirsizlikler sürerken, ikinci çeyrek şirket bilançoları ekonomik risklerin sektörel yansımaları açısından gösterge niteliği taşıyor. Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia'nın finansal sonuçları, teknoloji hisselerinde ve çip üreticileri bazında oynaklığı artırması bekleniyor.

Fed tartışmaları ve Lisa Cook gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi, bankanın özerkliğine dair soru işaretlerini büyüttü. Bankanın açıklamasına göre Cook, Başkan Trump'ın görevden alma girişimine itiraz edecek ve görevine devam edebilmek için yargıya başvuracak; banka ise mahkeme kararına uyacağını bildirdi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı bir dönemde yönetim kurulu üyesi Cook'un görevden alınma girişimlerinin, Fed üzerindeki siyasi baskıları artırdığına dikkat çekiyor. Cook'un görevden ayrılması halinde, Başkan Trump tarafından atanacak yeni üyenin yönetim kurulunda ağırlık kazanacağı değerlendiriliyor.

Jeopolitik ve ticaret gelişmeleri

Jeopolitik tarafta, Venezuela ABD'nin gelecek hafta Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı göndermeyi planladığını öne sürdü. Öte yandan, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD'nin çip üreticisi Intel'den yüzde 10 hisse elde etmesini sağlayan anlaşmanın ardından hükümetin savunma ve diğer sektörlerdeki şirketlerde potansiyel hisse alımlarını değerlendirdiğini söyledi.

Makro veriler: ABD'de karışık sinyaller

Makroekonomik tarafta, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı temmuzda yüzde 2,8 ile beklentilerden az düştü. Aynı ülkede S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 1,9 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ağustosta 97,4'e gerilemesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Piyasa hareketleri: Tahvil, altın, kur ve petrol

Bu gelişmeler tahvil ve emtia piyasalarına yansıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,27'ye geriledikten sonra yeni günde yatay seyrini koruyor. Altının ons fiyatı dün, Fed'in eylülde faiz indirimine gideceği beklentileriyle yüzde 0,8 artışla 3.394 dolar'a çıktı; şu sıralarda ise yüzde 0,4 düşüşle 3.381 dolar'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi dün 98,2 seviyesinde günü tamamlarken, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 98,4'te bulunuyor. Brent petrol varil fiyatı ise şu sıralarda 66,7 dolar seviyesinde, yüzde 0,1 düşüşle işlem görüyor.

Hisse senedi piyasaları: ABD, Avrupa, Asya

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,44 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. ABD endeks vadeli kontratları yeni güne pozitif başladı.

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Fransa'daki siyasi gelişmeler de yatırımcı takibindeydi. Fransa Başbakanı François Bayrou'nun Ulusal Meclis'te güven oylaması yapacağını duyurmasının ardından siyasi belirsizlik arttı. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, hükümet güvenoyu alamazsa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için azil süreci başlatılacağını açıkladı.

Avrupa borsalarında dün FTSE 100 yüzde 0,60, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,50, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 1,32 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 1,70 geriledi. Vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya borsalarında ise Nvidia bilançosu öncesi teknoloji hisseleri öncülüğünde alımlar var. Çin merkezli Cambricon hisseleri yüzde 6 yükselirken, Japonya'da Nikon Corporation hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı. Bölge verilerinde, Çin'de temmuz ayında sanayi karları yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı (haziranda yüzde 4,3 gerilemişti).

Ayrıca, Donald Trump'ın Hindistan'dan gelen mallara uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkarma kararı yürürlüğe girdi; Trump 6 Ağustos'ta Rusya'dan petrol alımına yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi öngören kararnameyi imzalamıştı.

Borsa İstanbul ve TL

Borsa İstanbul'da dün alış ağırlıklı seyirle BIST 100 endeksi günü yüzde 0,45 artışla 11.529,81 puandan rekor seviyeden tamamladı. Endeks gün içinde 11.605,30 puana ulaşarak yeni zirveyi gördü. VİOP'ta BIST 30 Ağustos vadeli kontratı akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 artışla 12.773,00 puanda işlem gördü. Böylece endeks son 4 işlem gününü üst üste rekor seviyeden kapamış oldu.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 41,0350'den kapanırken, yeni günde bankalararası piyasada açılışta 41,0420'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu; yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100'de 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç; 11.400 ve 11.300 seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

Bugünün izlenecek verileri

09.00 Almanya, eylül ayı GfK tüketici güven endeksi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları