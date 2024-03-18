O bankada hesabı olan keyfini sürsün! Hesaplara şartsız 1000 TL para iadesi yatırılacak

Garanti Bankası, müşterilerine özel olarak sunulan bir kampanyayı duyurdu. Bu kampanya kapsamında, 31 Mart tarihine kadar Garanti BBVA Mobil uygulamasını kullanarak katılan müşterilere 1000 Türk Lirası değerinde bir hediye verileceği belirtiliyor. Özellikle şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran bu kampanyaya, bankanın kullanıcı dostu mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla katılım sağlanabiliyor. Bu şekilde, müşteriler daha hızlı ve pratik bir şekilde kampanyadan faydalanabilirken, 1000 Türk Lirası değerindeki hediye fırsatını kaçırmamış olacaklar.

GARANTİ BBVA'DAN 1000 TL HEDİYE KAZANMA FIRSATI!





Başvuru Yöntemleri ve Koşullar:

Garanti BBVA'nın düzenlediği kampanya kapsamında, ilk defa Garanti BBVA müşterisi olarak mobil uygulamayı indirenler veya Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurusunda bulunanlar, 1000 Türk Lirası değerinde bir hediye kazanma şansına sahip olacaklar. Ancak bu hediye, 20 Nisan tarihine kadar yapılacak olan ilk 1000 Türk Lirası ve üzeri alışverişlerde kullanılabilecek.

Kampanya Detayları:

Başvurularınızı Garanti BBVA Mobil uygulaması, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr web siteleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken bir detay var: Bazı kartlar (Bonus Flexi, Flexi, Ticari Kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus) bu kampanya kapsamı dışında tutulmuştur. Kazanılan bonuslar, 25 Nisan ile 25 Mayıs 2024 tarihleri arasında harcanabilecek ve bonuslar, kullanıcının en çok harcama yaptığı karta yüklenecektir. Kullanılmayan bonuslar ise 26 Mayıs 2024 tarihinde iptal edilecektir. Bu detaylar doğrultusunda, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin başvuru sürecinde belirtilen koşulları dikkatlice incelemeleri önem arz etmektedir.