O ilde toplu taşımaya büyük zam geldi! Yeni tarife cepleri kavuracak

Bu ilde toplu taşımaya zam geldi! Yeni tarife açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan son duyurulara göre en son Temmuz ayında toplu taşımaya zam yapıldığı söylendi ve artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma fiyatları artırıldı. Zamlar sonrasında tam bilet 11.50 TL'den 16.50 TL'ye, 6.25 TL olan indirimli bilet 9 TL'ye, aylık 150 biniş hakkı olan indirimli abonman 250 TL'ye yükseltildi. Zamlar sonrasında bütün abonman kartlarda aynı sistemin devam edeceği de söylendi. Toplu taşıma kullanan vatandaş 80 dakika içinde iki kere ücretsiz aktarma yapabilecek. Fiyatlarla ilgili detaylı bilgilere Kayseri Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Güncel olarak Kayseri ilindeki toplu taşıma ücretleri şu şekilde;





Kontaksız Tam 16,50

Kontaksız İndirimli 9,00

Abonman Tam (Aylık 150 Biniş Ücreti) 710,00

Abonman Tam (Aylık 30 Biniş Ücreti) 435,00

Abonman İndirimli (Aylık 150 Biniş Ücreti) 250,00

Kontaksız Öğretmen 13,00

Aktarmalı Hat Kontaksız Tam 15,25

Aktarmalı Hat İndirimli 8,35