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O ilde toplu taşımaya okkalı zam geldi! Bu fiyat herkese tabana kuvvet dedirtecek

Maddi sorunların yanı sıra son zamanlarda yaşanılan zamlar ve artışlar vatandaşları çileden çıkarıyor. Bayram öncesi bir zam haberi de o ilde yaşayanlar için geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 16.06.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 08:21
O ilde toplu taşımaya okkalı zam geldi! Bu fiyat herkese tabana kuvvet dedirtecek

Her gün gelen zam haberleri artık vatandaşı isyan ettirecek duruma geldi. Ekmeğe, akaryakıta ve temizlik ürünlerine yapılan zam sonrası o şehirde toplu taşımaya da zam geldi. Detaylar haberimizde…

dizi

İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, geçtiğimiz günlerde şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde oybirliğiyle değişiklik yapılması kararını aldı. 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli tarife, biniş ücretinin tamamı için 17,5 Türk Lirası olacaktır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde oybirliğiyle değişiklik yaptığını açıkladı. 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli tarife, biniş ücretinin tamamı için 17,5 Türk Lirası olacaktır. Öğretmen ulaşım ücretlerinde değişiklik yapılmazken, öğrenciler toplu ulaşımdan 7,5 TL'ye ücretsiz yararlanacak ve transfer ücreti ödemelerine gerek kalmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşıma araçlarının ücret tarifelerinde düzenleme yapılması amacıyla toplantı düzenledi. Toplantı sonrasında oybirliğiyle alınan karar kapsamında ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN'da uygulanan toplu taşıma ücret tarifesi 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde güncellendi.

Tam tarifede ise yüzde 34,62 oranında artış yaşandı. İzmirim Kart'ta tam biniş ücretinin 17,5 TL'ye çıkarılmasına rağmen öğretmen biniş ücreti değişmeyerek 11,52 TL'de kaldı. 60 yaş ve üzeri bireylerin yatılı ücreti 15,50 Türk Lirası, öğrenciler için ise 7,50 Türk Lirasıdır.

ÖĞRENCİLER AKTARMA ÜCRETİ ÖDEMEYECEK

Tarifenin tamamında0 dakika içindeki ilk aktarmaya 8,78 TL, ikinci aktarmaya ise 4,42 TL eklenecek. Öğretmenlerden ilk yatay geçişte 5,76 TL, ikinci yatay geçişte ise 2,88 TL ücret alınacak. 60 yaşını dolduran kartlardan ilk transferde 7,76 TL, ikinci transferde 3,88 TL ücret alınacaktır. Öğrencilerden transfer ücreti alınmayacaktır.

HALK TAŞIK UYGULAMASI İNDİRİMİ DEVAM EDİYOR

Günün belirli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkanı sağlayan "Toplu Taşıma" uygulamasında tam pansiyon 8,75 Türk Lirası, öğretmen yatılı ücreti 5,76 Türk Lirası, 60 yaş üstü 7,75 Türk Lirası, öğrenci yatılı ücreti ise 3,75 Türk Lirası.

Tam tarife kapsamındakiler, Toplu Taşıma saatlerinde ilk binişten sonraki 0 dakika içinde ilk aktarmada 4,39 Türk Lirası, ikinci aktarmada ise 2,21 Türk Lirası ödeyecek. Öğretmen kartlarından ilk geçişte 2,88 Türk Lirası, ikinci geçişte ise 1,44 Türk Lirası kesinti yapılacak. 60 yaş kartlardan ilk transferde 3,88 Türk Lirası, ikinci transferde ise 1,94 Türk Lirası ücret alınacak. Öğrenciler bir kez daha transfer ücreti ödemekten muaf olacak.

Gelen son dakika haberine göre: İZDENİZ'in işlettiği Bostanlı-Üçkuyular feribotları, geçtiğimiz günlerde araç biniş ücretlerinde düzenlemeye gitti. Motosiklet bileti 45 Türk Lirası, otomobil 110 Türk Lirası, orta sınıf araçlar 260 Türk Lirası, otobüs-kamyon 560 Türk Lirası, kamyon ise 975 Türk Lirası. Araçlarda bulunan yolculardan herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmayacak. İZDENİZ, farklı şehirlerdeki benzer işletmelere göre kilometre başına en uygun fiyatları sunmaya devam edecek.

SEFERLERE YAZ AYARI GELDİ

Diğer taraftan Bostanlı - Üçkuyular feribot seferleri ise yaz sezonunda Cumartesi ve Pazar günleri 19:30-23:00 saatleri arasında çalışarak yoğun talebi karşılıyor. Kış sezonunda 30 dakikada bir planlanan seferler, 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında 15 dakikada bir gerçekleştirilecek.

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