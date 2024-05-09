O kişilere devletten 5000 TL kira yardımı! İki koşulla her ay tıkır tıkır ödenecek

Yeni onaylanan kira destek ödemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son çalışmalarından biri olarak duyuruldu. Kira desteğinden kimlerin yararlanacağı detaylarıyla açıklandı. Devletin kira desteği politikası sigortalı çalışanlar ve emekliler arasında artan kira maliyetlerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda kira desteğinin kimlere ve ne kadar verileceği belirlenirken memurlar ve emekliler için çalışmalar hız kazanıyor. Kamuda çalışanlar ve emekliler için hayati önem taşıyan 3600 ek gösterge tartışmalarıyla birlikte kira desteği konusu da gündemdeki yerini koruyor.





Memur ve Emekliler Ne Kadar Kira Yardımı Alacak?

Memurlar ve emekliler için belirlenen kira yardımında önemli bir artış gerçekleşti. Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşların kira yardımlarına belirli koşullara göre daha fazla destek sağlanacak. Devletin kira yardımı miktarları bireylerin maaş düzeylerine göre farklılık gösterecek.

Maaşları 3600 gösterge altında olanlar için devlet kira desteği olarak 3 bin TL ödeme yapacak. 3600 gösterge ile 5400 gösterge aralığında maaş alanlar için kira yardımı miktarı 4 bin TL olarak belirlendi. 5400 gösterge üzerinde maaşı olanlar ise devletten 5 bin TL kira yardımı alacaklar.

Emeklilere yönelik devlet kira yardımı memur emeklisi maaş katsayısına göre belirleniyor. Emeklilerin kira yardımından yararlanabilmesi için belirli koşulları sağlamaları gerekiyor. Bu koşullar arasında emeklilerin ikamet ettikleri evin kira bedelinin ortalama kiranın % 30'unu aşmaması şartı bulunuyor. -