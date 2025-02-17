Ocak 2024 Bütçe Verileri: Vergi Gelirleri %53.3 Arttı

Ocak ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri %48.6 artarak 917 milyar 83 milyon lira oldu. Vergi gelirleri ise %53.3 yükseldi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:45
Ocak 2024 Bütçe Verileri: Vergi Gelirleri %53.3 Arttı

Ocak 2024'te Vergi Gelirleri Yükseldi

2024 yılı Ocak ayı bütçe uygulama sonuçları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Merkezi yönetim bütçesinde öne çıkan veriler, vergi gelirleri tahsilatının geçen yılın aynı ayına göre %53,3 artarak 792 milyar 667 milyon lira seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Bütçe Giderleri 1 Trilyon Liranın Üzerine Çıktı

Ocak 2024’te merkezi yönetim bütçe giderleri ise 767 milyar 968 milyon lira iken, bu rakam geçen yılın aynı ayında %37,6 artışla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon lira oldu. 2025 yılı için öngörülen bütçe giderlerinin %7,2'si bu süreçte kullanıldı.

Faiz Dışı Açık Pozitif Seyir Gösterdi

Yılın ilk ayında, önceki yılın aynı dönemindeki 29 milyar 626 milyon lira olan faiz dışı açık, bu yıl 23 milyar 759 milyon lira fazla olarak hesaplandı. Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre %38,1 artışla 893 milyar 324 milyon lira olarak gerçekleşti.

Personel ve Sosyal Güvenlik Giderleri Artış Gösterdi

Ocakta personel giderleri geçen yılın aynı ayına göre %38 artarak 359 milyar 153 milyon lira olarak kaydedilirken, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri %38,5 artışla 42 milyar 334 milyon lira seviyesine ulaştı.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yükseldi

Yılın ilk ayında mal ve hizmet alım giderleri %71,3 artışla 46 milyar 341 milyon lira olurken, cari transferler ise %42 artış göstererek 404 milyar 202 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz Giderleri Artış Gösterdi

Ocak ayındaki faiz giderleri ise %34,6 artarak 163 milyar 18 milyon lira oldu. Bütçe gelirleri, geçen yılın Ocak ayında 617 milyar 249 milyon lira iken, bu yıl %48,6 artarak 917 milyar 83 milyon lira seviyesine ulaştı.

Vergi Gelirlerinde Önemli Artışlar

Vergi türlerine göre, gelir vergisi %91,9, dahilde alınan katma değer vergisi %52,6, özel tüketim vergisi %38,2 ve harçlar %50,5 oranında yükselirken, kurumlar vergisinde %20,9'luk bir azalma görüldü.

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