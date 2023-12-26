Ocak ayında maaş alacaklara büyük jest! 50 bin liraya yakın ödeme kasanıza girecek

2024 yılı zamları merakla bekleniyor. Asgari ücret zammı bu hafta içerisinde açıklanacak iken memur ve emekli maaş zamları ile alakalı zam oranları için Aralık enflasyonu bekleniyor. Emekli maaş promosyonları da emeklinin yakın metrajına girmiş bulunuyor. Ortaya atılan iddialarda emekli promosyonlarının 2024 yılı itibari ile artacağı söyleniyor. Hal bu iken sözleşmesi dolmak üzere olan emekli yeni yılı beklemesi konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Emeklilere sunulan emekli promosyonları, büyük özel şirketler ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bireylere de ve belediye çalışanlarına da sağlanıyor. Emekli birey emekli promosyonu ödemesini kendi tercih ettiği bankadan alabilirken, çalışanlarda bu seçim, çalıştığı kurum tarafından yapılıyor. Kurum, çalışanının refahına uygun teklifi veren banka ile promosyon anlaşması sağlıyor.





BORNOVA BELEDİYESİ PROMOSYONU

Belediye promosyonları da kimi zaman diğer anlaşmalara öncülük edecek seviyede yüksek tutar ile sağlanırken, son belediye çalışanı promosyon açıklaması Bornova Belediyesi tarafından yapılmış bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda 13.000 TL promosyon ödemesi yapan banka ile imzalar atılması sonrasında ödemenin düşük geldiği gerekçesiyle anlaşma feshedilmişti. Geçtiğimiz günlerde belediye yetkililerinden yapılan açıklamaya göre 20,500 TL teklif veren banka ile anlaşıldığı belirlendi.

Bornova Belediyesi özel banka ile yaptığı anlaşma kapsamında 3 yıl işçi maaşını vermek üzere, her işçiye 20,500 TL promosyon ödemesi yapacak. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ varılan anlaşma ile alakalı yaptığı açıklamasında ”Ekonomi öyle bir noktaya geldi ki, satın alma gücünün giderek düştüğü bir ülkedeyiz. Özellikle son 2 yıldır 100 TL aldığımızı 10000 TL alamıyoruz. Her gün rakamları takip ettik, 20.500 TL anlaşma imzaladık”dedi. Ocak ayında promosyon ödemelerinin hesaplara aktarılacağını belirten İduğ; “Size bir tavsiyem var. 20 bin 500 lira promosyonla Ocak ayında alacağınız maaşlarınızı birleştirdiğinizde yaklaşık 50 bin liraya yakın bir para kasanıza gelecek. Gidin borcunuzu kapatın, faiz ödemeyin sizden rica ediyorum borçlanmayın” sözleri ile konuşmasını tamamladı.