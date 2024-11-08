Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi Tamamlandı

AA Finans tarafından hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül 2024 Ödemeler Dengesi verileri için yapılan Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomi uzmanları, cari işlemler hesabının eylül ayında 2 milyar 723 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

2024 Yılı İçin Cari İşlemler Tahminleri

Ekonomistlerin tahminlerine göre, eylülde cari fazla beklentisi 800 milyon dolar ile 3 milyar 300 milyon dolar arasında değişiyor. Ayrıca, cari işlemler açığının 2024 yılında toplamda 11 milyar 871 milyon dolar olması öngörülüyor. Bu yıl için cari açık tahminleri ise 17 milyar dolar ile 6 milyar dolar arasında yer alıyor.

Ağustos Verileri Üzerine

Gözleme göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar fazla vermişti. Ayrıca, yıllıklandırılmış cari açık ise 11 milyar 250 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.