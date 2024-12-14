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OpenAI, Elon Musk'ın 2017'de Kar Amacı Gütme Talebini İfşa Etti

OpenAI, Elon Musk'ın 2017'de yapay zeka girişimini kar amacı güden bir yapı olarak istediğini gösteren belgeleri yayımladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 00:23
OpenAI, Elon Musk'ın 2017'de Kar Amacı Gütme Talebini İfşa Etti

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Elon Musk'ın 2017 yılında yapay zeka girişiminin kar amacı güden bir yapı olmasını desteklediğini gösteren bir dizi e-posta ve mesajı ifşa etti.

OpenAI'dan yapılan açıklamada, Musk'ın, CEO Sam Altman ve şirketi yapay zekayı geliştirirken kamu yararını değil karı ön planda tutmakla itham ettiği ifade edilerek, Musk’ın başlangıçta yapay zeka girişiminin kar amaçlı bir yapı olmasını istediği vurgulandı.

Açıklamaya göre, şirketin kuruluşundan itibaren yaşanan gelişmelere ve zaman çizelgesine yer verildi. Kasım 2015'te kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyete geçildiği hatırlatıldı. OpenAI'nin misyonunu ilerletmesi için 2017 yazında bir sonraki adımın kar amacı güden bir şirket olması gerektiği konusunda Musk ile uzlaşmaya varıldığı ifade edildi.

2017 sonbaharında Musk'ın çoğunluk hissesini ve şirketin CEO'su olma talebinin reddedildiği belirtilirken, Musk’a OpenAI ve teknolojisi üzerinde tek taraflı bir kontrol verilmesinin misyonla çeliştiği vurgulandı. Açıklamada, Musk'ın karşı davaları yeniden biçimlendirmeye yönelik girişimleri eleştirildi.

OpenAI'nin açıklamasında, Musk'ın iddialarını destekleyici olarak, aralarında Sam Altman ile Elon Musk'ın yazışmalarının da bulunduğu e-postaların ekran görüntülerine yer verildi.

Musk, OpenAI'ya karşı kar amacı gütmeden insanlığın yararına yapay zeka geliştirme misyonuna aykırı hareket ettiği iddiasıyla dava açmıştı. Geçen ay, bu davaya antitröst iddialarını ekleyerek Microsoft'u da davaya dahil etti.

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