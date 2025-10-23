Ordu'da Coğrafi İşaretli Akkuş Şeker Fasulyesi Hasadı Başladı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, coğrafi işaret tescilli Akkuş şeker fasulyesi hasadına başlandı. Gökçebayır Mahallesi'ndeki bahçede düzenlenen Akkuş Şeker Fasulyesi 5. Hasat Töreni, yerel yöneticiler ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Güler: Kaliteden Taviz Yok

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, törende yaptığı konuşmada kaliteli üretimin önemine vurgu yaptı. Akkuş şeker fasulyesinin diğer fasulyelerden farklı olduğunu belirten Güler, kurulan tesisle bilimsel olarak bu farkın ortaya konacağını ifade etti. Güler, "Sulama konusunda sıkıntı söz konusu değil. Sizler yeter ki üretin, satamadığınız durumda belediye olarak biz ürünü satın alacağız." sözleriyle üreticilere destek taahhüdünde bulundu.

Yerel Destek ve Üretimin Artışı

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci de, "Üretmek sizden, destek bizden" diyerek sulama sorunlarının ortadan kalktığını ve coğrafi işaretli fasulyeye sahip çıkılması gerektiğini söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ise üretimin başlangıçta 200 dekardayken desteklerle 12 bin dekara ulaştığını bildirdi.

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, uygulanan projeler sayesinde Akkuş şeker fasulyesinin çeşitli zincir marketlerin raflarında yer aldığını belirtti ve üretimin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Tören ve Katılımcılar

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akkuş Ziraat Odası Başkanlığı tarafından organize edilen programda, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, davetliler ve üreticiler bir süre fasulye hasat etti. Etkinlik, hasat uygulamalarının ardından sona erdi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde coğrafi işaret tescilli Akkuş şeker fasulyesi hasat ediliyor. Gökçebayır Mahallesi'ndeki bahçede düzenlenen Akkuş Şeker Fasulyesi 5. Hasat Töreni'ne, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, davetliler ve üreticiler katıldı.