Ordu Kivisinin Kilogram Fiyatı Belirlendi: 1. Sınıf 80 TL

Ordu Kivi Üreticileri Derneği: Tescilli Ordu kivisinde 1. sınıf 80 TL, 2. sınıf 40 TL, 3. sınıf 25 TL. Rekolte 4 bin ton bekleniyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 15:24
Ordu Kivisinin Kilogram Fiyatı Belirlendi: 1. Sınıf 80 TL

Ordu Kivisinin Kilogram Fiyatı Belirlendi

Dernek açıkladı: Fiyatlandırma sınıflara göre yapıldı

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi'ndeki kivi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ayında başlayacak hasada kısa bir süre kaldığını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen Ordu kivisinin, fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürünlerden biri olduğuna dikkat çeken Uzunlar, kivi fiyatlarını dernek olarak belirlediklerini kaydetti.

Uzunlar, fiyatlandırmayı sınıflara göre yaptıklarını belirterek, "Bu sezon birinci sınıf olarak adlandırdığımız kivinin kilogramını 80 lira, ikinci sınıf kivi 40 lira ve üçüncü sınıf kivi fiyatını ise 25 lira olarak belirledik." dedi.

Geçen sezon Ordu genelinde 8 bin ton olan kivinin rekoltesinin bu sezon yaklaşık 4 bin ton civarında beklediğini ifade eden Uzunlar, rekolte düşüşünü zirai dona bağladı.

Hasadın kasım ayının ikinci haftası itibarıyla başlayacağını söyleyen Uzunlar, "Ordu kivisi gerek aroması gerekse depo ömrünün uzun olması nedeniyle oldukça tercih ediliyor. Kivinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi pazar sorunu bulunmuyor. Yeni sezon tüm üreticilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Ordu'da kasım ayında hasadına başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi. Bu sezon...

Ordu'da kasım ayında hasadına başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi. Bu sezon, birinci sınıf olarak adlandırılan kivinin kilogramı 80 lira, ikinci sınıf kivi 40 lira ve üçüncü sınıf kivi fiyatı ise 25 lira olarak belirlendi.

Ordu'da kasım ayında hasadına başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi. Bu sezon...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yatırım ve Finans Ofisi ile Amadeus arasında stratejik mutabakat zaptı
2
G7, Rus petrolü alımlarını artıran ülkelere yönelik önlemler planlıyor
3
Kur Korumalı Mevduat 9,7 milyar dolara geriledi
4
Trabzon'da 'Yeşil Yakalılarla Söyleşiler' — Tarımda Türkiye Dünya 7'nci, Avrupa 1'inci
5
Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 913 bin 688, Tüketim 916 bin 494 megavatsaat
6
ASO'dan Meslek Lisesi Bilişim Öğretmenlerine 'Üretken Yapay Zeka' Eğitimi
7
Bakan Ömer Bolat Siirt'te: "Terör bitirildi" ve 100 milyon lira esnaf paketi

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?