Ordu Kivisinin Kilogram Fiyatı Belirlendi: 1. Sınıf 80 TL

Ordu Kivisinin Kilogram Fiyatı Belirlendi

Dernek açıkladı: Fiyatlandırma sınıflara göre yapıldı

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi'ndeki kivi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ayında başlayacak hasada kısa bir süre kaldığını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen Ordu kivisinin, fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürünlerden biri olduğuna dikkat çeken Uzunlar, kivi fiyatlarını dernek olarak belirlediklerini kaydetti.

Uzunlar, fiyatlandırmayı sınıflara göre yaptıklarını belirterek, "Bu sezon birinci sınıf olarak adlandırdığımız kivinin kilogramını 80 lira, ikinci sınıf kivi 40 lira ve üçüncü sınıf kivi fiyatını ise 25 lira olarak belirledik." dedi.

Geçen sezon Ordu genelinde 8 bin ton olan kivinin rekoltesinin bu sezon yaklaşık 4 bin ton civarında beklediğini ifade eden Uzunlar, rekolte düşüşünü zirai dona bağladı.

Hasadın kasım ayının ikinci haftası itibarıyla başlayacağını söyleyen Uzunlar, "Ordu kivisi gerek aroması gerekse depo ömrünün uzun olması nedeniyle oldukça tercih ediliyor. Kivinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi pazar sorunu bulunmuyor. Yeni sezon tüm üreticilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

