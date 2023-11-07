Özel sektör çalışanlarının beklediği haber geldi: 2024 zamları belli oldu





Türkiye'deki özel sektör şirketleri, Ocak 2024 için çalışanlarına yüzde 50 ve üzerinde bir zam yapma planları içerisine girdi. Ülkede yaşanan beyin göçü ve yetenekli çalışan bulmanın güçleşmesi, yüksek enflasyon ve alım gücündeki hızlı düşüş, şirketlerin maaş artışlarına odaklanmalarına neden oluyor. İşte detaylar...





BEYİN GÖÇÜ UYARISI

Son bir yılda brüt asgari ücret yüzde 100 artarken, şirketlerdeki artış yüzde 97 düzeyinde kaldı. Mercer Türkiye CEO’su Dinçer Güleyin, şirketlerin Ocak 2024 için zam planlamaları yaptığını açıkladı. Yetenek açığı giderek ciddi bir sorun haline geldiğinden, çalışanları elde tutmanın zorlaştığı bir dönemde şirketler, rekabetçi olabilmek ve çalışanlarını memnun edebilmek için maaş zamları üzerinde çalışıyorlar.

Güleyin, "Oyunun kuralını şu anda çalışanlar koyuyor" ifadesiyle şirketlerin bu dönemde çalışanların taleplerine odaklandığını vurguladı. Özellikle enflasyonun açıklanan rakamlarla farklılık göstermesi, şirketlerin maaş artışlarını belirlerken artık açıklanan enflasyon oranlarını temel almadığını gösteriyor. Brüt asgari ücretin son bir yılda yüzde 100 artmasına rağmen, şirketlerin son bir yıllık artışı yüzde 97'de kaldı.

2024 için öngörülen enflasyon hedefleri yüzde 33 ila 40 arasında değişirken, şirketler yüzde 50'lik ücret artışları planlıyorlar. Bu, şirketlerin maaşları enflasyon oranlarının üzerinde artırmayı hedeflediğini ve çalışanlarını memnun etmek ve yetenekli personeli tutabilmek için daha yüksek maaşlar ödemeyi planladığını gösteriyor. Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmalar, iş dünyasının maaş politikalarını yeniden şekillendirme ihtiyacını ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, Türkiye'deki özel sektör şirketleri, Ocak 2024 için yüzde 50 ve üzerinde maaş artışları yapmayı planlıyorlar. Bu, yetenekli çalışanları elde tutma ve rekabetçi olabilme ihtiyacından kaynaklanıyor ve Türkiye'deki ekonomik koşullara ve enflasyona rağmen şirketlerin çalışanlarını memnun etmek için daha yüksek maaşlar ödemeye hazır olduklarını gösteriyor.

Türkiye'de özel sektör şirketleri, Ocak 2024 için çalışanlarına yüzde 50 ve üzeri maaş artışları yapma planları içerisinde bulunuyor. Yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklar, şirketleri maaş artışlarına odaklamalarına neden oluyor. Brüt asgari ücret son bir yılda yüzde 100 artarken, şirketlerin son bir yıldaki artışları yüzde 97 civarında kaldı.

Mercer Türkiye CEO'su Dinçer Güleyin, şirketlerin Ocak 2024 için ücret zamları konusunda hazırlık yaptığını açıkladı. Türkiye'de yetenekli çalışanları tutmak giderek daha da zorlaşırken, yüksek enflasyon ve alım gücündeki düşüş, şirketlerin maaş artışlarına odaklanmalarını gerektiriyor.

Güleyin, "Oyunun kuralını şu anda çalışanlar koyuyor" ifadesiyle şirketlerin çalışan taleplerine odaklandığını belirtti. Açıklanan enflasyon ile yaşanan enflasyon arasındaki fark nedeniyle şirketler artık maaş zamlarında resmi enflasyon oranlarını esas almadıklarını ifade etti.

2024 için öngörülen enflasyon hedefleri yüzde 33 ile 40 arasında değişirken, şirketler yüzde 50 maaş artışları planlıyorlar. Bu, şirketlerin çalışanlarını memnun etmek ve yetenekli çalışanları elde tutabilmek için maaşlarını enflasyon oranlarının üzerinde artırmayı amaçladıklarını gösteriyor.

Türkiye'deki ekonomik belirsizlik ve düşük öngörülebilirlik, şirketleri işlerini tekrar gözden geçirmeye zorluyor. Siyasi çalkantılar ve uluslararası gerginlikler, şirketlerin geleceğe yönelik stratejilerini gözden geçirmelerine neden oluyor.

Ayrıca, yetenek açığı giderek daha büyük bir sorun haline geliyor. Şirketler, mevcut ve gelecekteki işler için ihtiyaç duydukları beceri setlerini belirlemeye ve mevcut yeteneklerini değerlendirmeye başlıyorlar. Ancak yetenek havuzu, bu ihtiyaçları karşılamak için yetersiz kalıyor.

Sonuç olarak, Türkiye'deki şirketler Ocak 2024 için çalışanlarına yüzde 50 ve üzeri ücret artışları yapma planları içerisinde bulunuyorlar. Bu, şirketlerin yetenekli çalışanları elde tutma ve rekabetçi olabilme ihtiyacından kaynaklanıyor ve ekonomik zorluklara rağmen çalışanlarını memnun etmek için daha yüksek maaşlar ödemeye istekli olduklarını gösteriyor.