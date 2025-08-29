DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,01 0,28%
ALTIN
4.507,88 -0,01%
BITCOIN
4.524.326,49 1,76%

Özelleştirme İdaresi Onayladı: Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Değişikliği

ÖİB ve Maliye Hazinesi'ne ait taşınmaz satışları ile İzmir Aliağa'daki imar planı değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:35
Özelleştirme İdaresi Onayladı: Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme İdaresi Onayladı: Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Değişikliği

Kararlar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) bazı taşınmaz satışlarına ve bir imar planı değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Onaylanan Satışlar

Ankara, Çankaya (Çayyolu-1 Mah.): Mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı taşınmazın 150 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Yunus Akat'a satışı uygun bulundu.

Ankara, Çankaya (Çayyolu-1 Mah.): ÖİB adına kayıtlı bir diğer taşınmazın 71 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

Ankara, Yenimahalle (Macun-1 Mah.): Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı taşınmaz ve üzerindeki yapıların 355 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Irmakçılar Proje İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmasına onay verildi.

Aydın, Didim (Altınkum Mah.): Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların ve üzerindeki metruk binaların 830 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı uygun bulundu.

Çorum, Merkez (Karaca Köy): Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı iki farklı taşınmaz ve üzerindeki yapıların 160 milyon lira ve 175 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çorum Şeker Fabrikası AŞ'ye satışı onaylandı.

İzmir, Güzelbahçe (Kahramandere Mah.): Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iki taşınmazın 350 milyon lira ve 420 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Ege Rens İnşaat - Bek Ay Mimarlık Ortak Girişim Grubu'na satılmasına da onay verildi.

Kocaeli, Kandıra (Kurtyeri Mah.): Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz ve üzerindeki yapıların 356 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Hasan Bahadıroğlu'na satışı uygun bulundu.

İmar Planı Değişikliği

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve özelleştirme kapsamında bulunan İzmir, Aliağa (Yukarı Şakran Mah.)'daki bazı taşınmazlara ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği de Cumhurbaşkanı kararıyla onaylandı.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı İstanbul'da Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimi
2
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor
3
BIST 100 İlk Yarıda Yatay Seyretti — İşlem Hacmi 42,7 Milyar Lira
4
Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruluyor; DSİ Diyarbakır'da Arazi Çalışması
5
Üniversiteli Çalışan Sayısı 10 Milyonu Aştı
6
Adana'da Çiftçilere Zirai Don Uyarısı: Yanlış Uygulamalardan Kaçının
7
Akbank müşterilerine 30 Haziran'a kadar süre verildi! Yapmayan bin pişman olacak

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı