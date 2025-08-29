Özelleştirme İdaresi Onayladı: Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Değişikliği

Kararlar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) bazı taşınmaz satışlarına ve bir imar planı değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Onaylanan Satışlar

Ankara, Çankaya (Çayyolu-1 Mah.): Mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı taşınmazın 150 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Yunus Akat'a satışı uygun bulundu.

Ankara, Çankaya (Çayyolu-1 Mah.): ÖİB adına kayıtlı bir diğer taşınmazın 71 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

Ankara, Yenimahalle (Macun-1 Mah.): Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı taşınmaz ve üzerindeki yapıların 355 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Irmakçılar Proje İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmasına onay verildi.

Aydın, Didim (Altınkum Mah.): Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların ve üzerindeki metruk binaların 830 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı uygun bulundu.

Çorum, Merkez (Karaca Köy): Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı iki farklı taşınmaz ve üzerindeki yapıların 160 milyon lira ve 175 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çorum Şeker Fabrikası AŞ'ye satışı onaylandı.

İzmir, Güzelbahçe (Kahramandere Mah.): Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iki taşınmazın 350 milyon lira ve 420 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Ege Rens İnşaat - Bek Ay Mimarlık Ortak Girişim Grubu'na satılmasına da onay verildi.

Kocaeli, Kandıra (Kurtyeri Mah.): Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz ve üzerindeki yapıların 356 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Hasan Bahadıroğlu'na satışı uygun bulundu.

İmar Planı Değişikliği

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve özelleştirme kapsamında bulunan İzmir, Aliağa (Yukarı Şakran Mah.)'daki bazı taşınmazlara ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği de Cumhurbaşkanı kararıyla onaylandı.