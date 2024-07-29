Pirelli'nin Yeni Yüksek Performanslı Dört Mevsim Lastiği: P Zero MS

Pirelli Dört Mevsim Lastiği P Zero MS'i Tanıttı

Pirelli, en son yüksek performans lastiği olan P Zero MS'yi tanıttı. Şirket, bu lastiği, yıl boyunca orijinal ekipman kullanmak isteyen sürücüler için geliştirdiğini açıkladı.

Öne Çıkan Özellikler

P Zero MS, SUV segmentindeki Scorpion MS lastikleriyle ultra yüksek performans (UHP) dört mevsim lastikleri serisinin bir parçasını oluşturuyor. Audi'nin yeni A4 ve A6 e-tron modellerinde de tercih edilen bu lastik, başlıca özellikleriyle dikkat çekiyor:

Duru ve ıslak zemin virajlarında mükemmel kavrama

Suda kayma direnci

Kuzey Amerika pazarında yüksek kilometre performansı

Konfor ve Güvenlik

P Zero MS lastiği, çeşitli hava koşullarında sürüş konforunu sağlamak amacıyla optimizasyonla tasarlandı. Islak zemin fren performansı da artırıldı, bu sayede karlı ve çamurlu zeminlerde rahatça kullanılabiliyor.

Küçük kılcal kanallar, karlı yüzeylerde daha iyi kavrama sağlamak için ideal temas alanı oluşturuyor. Otomobil üreticileri, lastiğin düşük dönme direnci sunmasını takdir ediyor.

Elektrikli Araçlar İçin Uygunluk

P Zero MS, Pirelli Elect teknolojisiyle elektrikli ve hibrit araçların performansını artırıyor. Ayrıca, Seal Inside ve Run Flat uygulamaları, lastik patlasa bile aracın yola devam etmesini sağlıyor. Pirelli, Gürültü Önleme Sistemi (PNCS) kullanarak kabin gürültüsünü minimize ediyor.

Pirelli, tasarladığı yeni yüksek performanslı P Zero MS dört mevsim lastiği tanıttı.

Pirelli, tasarladığı yeni yüksek performanslı P Zero MS dört mevsim lastiği tanıttı.

Pirelli, tasarladığı yeni yüksek performanslı P Zero MS dört mevsim lastiği tanıttı.

Pirelli, tasarladığı yeni yüksek performanslı P Zero MS dört mevsim lastiği tanıttı.