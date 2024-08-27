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Piyasalarda Gün Ortası Değerlendirmesi

İstanbul'da döviz kurları ve BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önemli değişiklikler gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:22
Piyasalarda Gün Ortası Değerlendirmesi

Piyasalarda Gün Ortası

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları gün içinde dalgalanmalar gösterdi. Dolar, 34,0350 liradan işlem görürken, avro 38,0510 liradan satılmaktadır.

BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 9.571,54 puana yükseldi. Önceki gün 9.565,76 puandan kapanan endeks, güne 4,03 puan ve yüzde 0,04 azalışla 9.561,73 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 5,79 puan ve yüzde 0,06 yükselişle 9.571,54 puana çıkarak günün ilk yarısında en düşük 9.523,25 ve en yüksek 9.607,71 puanı gördü. Mali endeks %0,30 değer kaybederken, sanayi endeksi %0,15, hizmet endeksi %0,21 ve teknoloji endeksi %0,26 değer kazandı.

Günün ilk yarısında BIST 100 dahilinde işlem gören hisselerden 51'i yükselirken, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yer aldı.

Döviz ve Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 144,80 seviyelerinde işlem görmektedir.

İstanbul'da serbest piyasada dolar 34,0350 liradan, avro 38,0510 liradan işlem görmektedir. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,4 düşüşle 2.509 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,6 azalışla 79,7 dolardan satılmaktadır.

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