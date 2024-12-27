Piyasalarda Gün Ortası: Dolar, Euro ve BIST 100 Endeksi Yükseliyor

Piyasalarda Gün Ortası Verileri

İstanbul serbest piyasasında dolar 35,2410, avro ise 36,7120 liradan işlem görmektedir. Aynı zamanda Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,58 artışla 10.006,74 puana yükselmiştir.

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Günü 9.949,01 puandan kapatan BIST 100 endeksi, bugüne 13,70 puan ve %0,14'lük bir yükselişle 9.962,71 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 57,73 puan ve %0,58 artışla 10.006,74 puana çıktı. Gün içerisinde endeks, en düşük 9.953,98 ve en yüksek 10.026,48 puanı gördü.

Sektörlerde Değişim

Günün ilk yarısında sanayi endeksi %0,61, mali endeks %0,36, hizmetler endeksi %0,83 oranında yükseliş gösterirken, teknoloji endeksi %0,32 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i değer kazanırken, 20'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank yer almaktadır.

Uluslararası Piyasa Verileri

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda %0,4 azalışla 2 bin 624 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda ise 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %37,13, bileşik getirisi %40,57 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2510 ve dolar/yen paritesi 157,80 düzeyinde işlem görmektedir. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %0,4 yükselerek 73 dolara ulaşmıştır.