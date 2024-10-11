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Piyasalarda Gün Ortası Verileri

İstanbul'da döviz kurları ve BIST 100 endeksi gün ortasında yükseliş gösterdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:14
Piyasalarda Gün Ortası Verileri

Piyasalarda Gün Ortası Verileri

İstanbul serbest piyasasında dolar, 34,2950 liradan, avro ise 37,5140 liradan işlem görmekte.

BIST 100 Endeksi Yükseliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,70 değer kazanarak 9.026,61 puana ulaştı. Endeks, dünkü kapanışını 8.964,10 puandan yaparak güne 22,94 puan ve %0,26 artışla 8.987,04 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,51 puan ve %0,70 artışla 9.026,61 puana ulaştı.

Gün İçinde En Düşük ve En Yüksek Seviyeler

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 8.962,71 ve en yüksek 9.080,68 puanı gördü. Aynı zamanda, mali endeks %0,86, sanayi endeksi %0,19 ve hizmetler endeksi %0,44 değer kazandı; buna karşın teknoloji endeksi %0,14 geriledi.

Hisse Senedi Performansları

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si değer kazanırken, 48'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Akbank yer aldı.

Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda, altının ons fiyatı %0,3 artışla 2 bin 638 dolara yükselirken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,5 azalışla 78,5 dolardan işlem görüyor.

Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,3070 ve dolar/yen paritesi 148,90 düzeyinde işlem görmekte.

İstanbul serbest piyasada ise dolar, 34,2950 liradan, avro 37,5140 liradan satılmaktadır.

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