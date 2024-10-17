Piyasalarda Gün Sonu Durumu

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Gün içerisinde en düşük 8.927,06 puan, en yüksek 9.060,13 puanı gören BIST 100 endeksi, %0,52 değer artışı ile 9.002,34 puandan kapandı.

BIST 100 Endeksi ve Performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7,44 puan ve %0,8 düşüşle 8.948,59 puandan başladı. Günü %0,52 artışla 9.002,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks %0,04, hizmetler endeksi %0,83, sanayi endeksi %1,42 ve teknoloji endeksi %1,60 değer kazandı. Ayrıca, BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 16,38 puan yani %0,16 kazançla 10.035,22 puandan kapandı.

Hisse Senedi Performansı

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74’ü prim, 25’i ise gerileme gösterdi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Kurlarındaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.692 dolar olarak işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %0,3 artarak 3 milyon 75 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,0916 lira, satışta 34,2282 lira olarak belirledi. Önceki efektif kur ise alışta 34,1394 lira, satışta 34,2762 lira olarak kaydedilmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,3000 ve dolar/yen paritesi 150 düzeyinde işlem görmekte.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %0,6 azalarak 73,8 dolardan işlem görüyor.