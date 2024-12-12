Türkiye'de 303 Milyon Sosyal Medya Hesabı ve Günlük 7 Saat İnternet Kullanımı

Türkiye'de Sosyal Medya Kullanımında Rekor Sayılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya kullanımına dair çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'de aktiftir 303 milyon 97 bin sosyal medya hesabı bulunuyor. Uraloğlu, internette geçirilen zamanın günde yaklaşık 7 saat olduğunu belirtti.

Dünya Genelinde Kullanım Oranı ve Türkiye'nin Yeri

We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan "Dijital 2024 Ekim Global İstatistik Raporu"na göre dünya genelindeki internet kullanıcı sayısı 5,52 milyara ulaştı. Nüfusa göre internet kullanım oranı ise %67,5. Türkiye'nin internet kullanım oranı ise %86,5 ile dünya ortalamasının oldukça üzerinde.

Sosyal Medya Kullanım Süreleri

Uraloğlu, Türkiye'de sosyal medyada geçirilen sürelerin günlük ortalama 2 saat 37 dakika olduğunu vurguladı. Bu süre, dünya genelinde 2 saat 19 dakika olarak belirlenmiştir. Sosyal medya kullanıcıları dünya çapında ortalama 6,8 platform kullanırken, Türkiye'de bu oran 7,5 olarak kaydedilmiştir.

Sosyal Medya Uygulamalarındaki Düşüşler

Türkiye'deki popüler sosyal medya uygulamalarına dair önemli rakamlar da açıklandı. Uraloğlu, X platformunun geçen yıl 22,7 milyon olan kullanıcı sayısının %14,2 azalarak 19,5 milyona gerilediğini söyledi. Instagram kullanıcı sayısı %5 azalarak 53,8 milyona, Facebook ise %1,3 azalarak 34,3 milyona düştü. Öte yandan, TikTok kullanıcı sayısı %9,3 artış göstererek 39 milyona ulaştı.

Online Alışveriş ve Mobil Kullanım

Uraloğlu, Türkiye'de internetten alışveriş yapanların oranının %57,9 olduğunu belirtti. Mobil telefon kullanıcıları dünya genelinde 5,75 milyar iken, Türkiye'deki kullanıcı sayısı bu harika verileri destekliyor. Ayrıca, dünya genelinde her haftada çevrimiçi alım yapanların oranı %55,2 iken, Türkiye'de bu oran %57,9 seviyelerinde bulunuyor.

Dijital İçerik Satın Alma Alışkanlıkları

Türkiye'de dijital içerik satın alma oranı ise dünya genelinde %65,9'a karşılık, Türkiye'de %65,4 olarak kaydedildi. Mobil ödemeleri kullanan internet kullanıcılarının oranı ise dünya genelinde %23,7 iken, Türkiye’de bu oran %12,1 olarak belirlendi.

Tüm bu veriler, Türkiye'nin dijital dünyadaki etkinliğini ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarını gözler önüne seriyor.