Politika Faizi Yüzde 50'de Sabitlendi

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktığını duyurdu.

Enflasyon Göstergeleri Üzerine Değerlendirme

Kurulun başkanı Yaşar Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, üçüncü çeyreğe ait göstergelerin, yurt içindeki talep yavaşlamasının enflasyondaki düşüşü destekleyici bir etki yarattığı ifade edildi. "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını göstermektedir" sözleri duyuruda yer aldı.

Enflasyon Beklentileri ve Para Politikası

Duuyruda, enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin artış gösterdiği ifade edilerek, "Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir" denildi.

Gelecekteki Hamleler

Sıkı para politikası duruşunun, aylık enflasyon ana eğilimini düşürmesi ve dezenflasyon sürecini güçlendirmesi beklendiğini anlatan duyuruda, "Enflasyonda kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" vurgusu yapıldı.

Sonuç

Kurul, faiz oranlarının sabit tutularak enflasyon ve enflasyonun ana eğiliminin düzgün bir şekilde izleneceğini belirtirken, "Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 5 iş günü içerisinde yayımlanacaktır" ifadesine de yer verildi.