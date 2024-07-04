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PTT kapılarını para arayanlara açtı! Tam 100.000 TL emekli kredisi: Emeklilerin cebi dolacak

Nakit ihtiyacınız varsa bu haberi kaçırmayın! PTT müjdeyi verdi! 100 bin lira verecek! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 19:14
PTT kapılarını para arayanlara açtı! Tam 100.000 TL emekli kredisi: Emeklilerin cebi dolacak

PTT, emeklilere özel hazırladığı 100 bin liralık kredi teklifiyle öne çıkıyor. Bu seçenek, finansal esneklik isteyen emekliler için değerli bir avantajdır. PTT'nin kredi başvuru süreci, şartları ve emeklilere tanınan ayrıcalıklar hakkında bilgiye haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

PTT'DEN 100 BİN TL

Bu krediden yararlanabilmeniz için emekli olmanız gerekmektedir. Emeklilik durumu başvuru yaparken kontrol edilen ana kriterlerden biridir. Kredi başvurularında belirli yaş sınırlamaları bulunmaktadır. Bu yaş sınırı kredi koşullarında belirtilir ve başvuru sırasında teyit edilecektir.

Kredi Tutarı: 100 bin lira

Vade Süresi: 12 ay

Faiz Oranı: Yüzde 6.89

PTT'den Müjde

Kredi Tahsis Ücreti: 575 lira

Aylık Ödeme Tutarı: 13 bin 934,83 lira

PTT şubesine kendiniz başvuruda bulunmak isterseniz şubenin saat 16.30'dan itibaren kapalı olduğunu lütfen unutmayın. Hızlı hareket etmeniz halinde bu krediden faydalanma şansınız bulunmaktadır. Düşük faiz oranları ve uzun vadeli seçeneklerle müşterilere hızlı ödeme imkanı sunmakta.

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