Putin, Air Liquide'in Rusya Varlıklarını M-Logistika'ya Devretti

Putin, Fransa merkezli Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarının 'geçici' olarak M-Logistika tarafından işletilmesine yönelik kararnamayı imzaladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:15
Kararnameyle varlıkların 'geçici' yönetimi M-Logistika'ya verildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Fransa merkezli sanayi şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıkları 'geçici' olarak Rus şirketi M-Logistika tarafından işletilecek.

Merkezi Fransa'da bulunan Air Liquide, dünyanın önde gelen endüstriyel gaz tedarikçileri arasında yer alıyor.

Daha önce de, yaptırımlara karşılık bazı Batılı şirketlerin Rusya'daki varlıklarına kayyum atanmış veya yerel şirketlere devredilmişti.

