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Quick Finans ve KRONE İş Birliğinde Önemli Ziyaret Gerçekleşti

Quick Finans, KRONE'nin Tire fabrikasını ziyaret ederek iş birliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:47
Quick Finans ve KRONE İş Birliğinde Önemli Ziyaret Gerçekleşti

Quick Finans ve KRONE İş Birliği

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, Alman KRONE şirketinin İzmir'in Tire ilçesindeki fabrikasını ziyaret etti. Bu ziyaret, iki firma arasında Mayıs ayında imzalanan finansman ortaklığı anlaşmasını pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Ziyaretin Amacı ve Önemli Açıklamalar

Karadağ, yapılan ziyarette, "KRONE ile hayata geçirdiğimiz finansman ortaklığının gelişimini değerlendirmek için Almanya dışında tek fabrikası olan Tire'deki tesisi görmekten mutluluk duyuyoruz," dedi. Yüksek teknolojinin sergilendiği tesiste, 500 kişilik istihdam sağlandığı ve üretimin yüzde 50'sinin ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı.

KRONE'nin İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 263 sıra atlayarak 457. sırada yer aldığı bilgisini aktaran Karadağ, "KRONE, Türk İhracatçılar Meclisi’nin belirttiği 2023 yılı İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda da 33 sıra yükselerek 360. oldu. Başarıları ve ülkemize katkılarından ötürü kendilerini tebrik ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Quick Finans’ın Hedefleri

Karadağ, Quick Finans'ın sigorta grubu tarafından kurulmuş ilk finansman şirketi olduğunu hatırlatarak, "Yenilikçi kredi ürünleriyle sektöre adım atan şirketimiz, 1,5 yıl içinde hedeflediği geniş kapsayıcı yapıyı oluşturmayı başardı. KRONE ile yaptığımız iş birliği, bu hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir adım oldu. Önümüzdeki süreçte KOBİ'ler ve küçük esnafa finansman çözümleri sunmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

KRONE Genel Müdürü Semih Pala’nın Değerlendirmesi

KRONE Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, "Quick Finans üst yönetimini fabrikamızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'ye yaptığımız yatırımları ve kalite anlayışımızı tanıtma fırsatı bulduk. Quick Finans ile olan iş birliğimizin lojistik sektöründe finansman erişimini kolaylaştıracağına inanıyorum. Ziyaretleri için Nihat Karadağ ve ekibine teşekkür ederiz," dedi.

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ (sol 3), Alman KRONE firmasının İzmir'in Tire ilçesindeki...

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ (sol 3), Alman KRONE firmasının İzmir'in Tire ilçesindeki fabrikasını ziyaret etti.

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