Rekabet Kurulu'ndan AKÇANSA ve KAVÇİM'e çimento soruşturması

Rekabet Kurulu AKÇANSA ve KAVÇİM hakkında soruşturma kararı aldı

Ordu ve çevre illerindeki çimento pazarına ilişkin iddialar inceleniyor

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ön araştırma sonucunda bazı teşebbüsler hakkında inceleme başlatılmasına karar verildi.

Soruşturmaya konu olan şirketler arasında Adoçim Çimento Beton Sanayi ve Ticaret AŞ, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ (AKÇANSA), Aşkale Çimento Sanayii Türk AŞ, Kavçim Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ (KAVÇİM), Oyak Çimento Fabrikaları AŞ ve Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ yer alıyor.

Ön araştırma sonucunda AKÇANSA hakkında, Ordu ve çevre illerinde çimento üretimi ve satışı pazarında bölge/müşteri kısıtlaması uygulamak ve yeniden satış fiyatını tespit etmek iddiaları; KAVÇİM hakkında ise yeniden satış fiyatını tespit etmek ve bayileri arasındaki kartele iştirak etmek iddiaları inceleniyor.

Ayrıca, KAVÇİM bayileri olarak yer alan Acar Taahhüt İşleri İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cesurlar Grup Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Doyaroğlu Mühendislik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; fiyat tespiti, işçi ücretlerinin tespiti ve bölge/müşteri paylaşımına ilişkin anlaşma iddialarıyla soruşturmaya taraf olarak eklendiği bildirildi.

Kurul, alınan soruşturma kararlarının söz konusu teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri anlamına gelmediğini; soruşturmanın devam ettiğini ve nihai sonucun inceleme sonrası belirleneceğini vurguladı.