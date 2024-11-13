Rekabet Kurulu'ndan Viking Kağıt ve Selüloz'a 9,1 Milyon Lira Ceza

Viking Kağıt ve Selüloz’a Cezada Uzlaşma Ön Planda

Rekabet Kurulu, Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ'ye rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 9,1 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet İhlali Soruşturması Tamamlandı

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, şirketin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini araştıran soruşturmanın tamamlandığı duyuruldu. Soruşturma süreci devam ederken, Viking Kağıt ve Selüloz’un uzlaşma metni sunduğu belirtildi.

Kurul, şirketin talebini kabul ederek soruşturmayı uzlaşmayla sonlandırdı. Açıklamada, sanayinin kanun ihlalini kabul ettiği vurgulandı ve şöyle denildi:

"Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması nedeniyle, idari para cezasında yüzde 15 oranında indirim uygulanarak Viking Kağıt ve Selüloz'a 9 milyon 73 bin 292 lira ceza verilmiştir."

Viking Kağıt’ın Ürün Portföyü

Viking Kağıt, Lily, Terra, Senso, Pufla, Select, Select Nature ve Green4u markalarıyla temizlik ürünleri pazarında faaliyet göstermektedir. Şirket, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, ıslak havlu, ıslak mendil, kolonya, kutu mendil ve cep mendili üretimi ve satışı yapmaktadır.

Rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında, Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bir şekilde bitirilmesinden doğan usulü faydaları ve ihlalin varlığına dair görüş farklılıklarını göz önünde bulundurarak uzlaşma usulünü başlatabilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.