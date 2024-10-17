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Rusya Kripto Paralarla Uluslararası Ödemelere İlk Adımı Atıyor

Rusya Merkez Bankası, kripto paralarla uluslararası ödemelerin yıl sonuna kadar başlamasını planlıyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:28
Rusya Kripto Paralarla Uluslararası Ödemelere İlk Adımı Atıyor

Rusya Kripto Paralarla İlk Uluslararası Ödemeyi Deneyecek

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanım sürecinin deneme aşamasında olduğunu açıkladı. Nabiullina, "Bu yılın sonundan önce ilk işlemlerin gerçekleşmesini beklemeye devam ediyoruz." dedi.

Finopolis 2024 Etkinliğinde Değerlendirmeler

Nabiullina, Sirius bölgesinde düzenlenen Finopolis 2024 etkinliğinde, ülke ekonomisindeki gelişmelere dair önemli bilgiler paylaştı. Merkez Bankası'nın 25 Ekim'de politika faizini gözden geçireceğini hatırlatarak, yeni verilerin kararlarını nasıl etkileyeceğini değerlendireceklerini belirtti.

Kredi Büyümesi ve Enflasyon Üzerine Vurgular

Nabiullina, ülkenin kredi büyüme oranlarının ve enflasyon beklentilerinin, önceki faiz artışını doğruladığını ifade etti. Ancak, alacakları kararların kesin olmadığını vurgulayarak, önümüzdeki hafta tüm verileri inceleyeceklerini söyledi.

Dijital Ruble Çalışmaları

Elvira Nabiullina, dijital ruble uygulamasının kapsamlı bir şekilde başlatılacağını ve denemelerin başarılı olması halinde 2024 yılı ortasında hayata geçirileceğini duyurdu.

Kripto Paraların Yasal Kullanımı

Nabiullina, kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılmasına dair olarak, "Katılımcıların ilgisi var ancak bu süreç henüz deneysel ve kapalı bir şekilde yürütülmekte. İşlem sayısı ve katılımcılar hakkında bilgi veremiyoruz. Bu regülasyon süreci üç yıla kadar sürebilir." dedi.

Öte yandan, Rusya Merkez Bankası 2022 yılında kripto paraların yasaklanmasını istemişti fakat, Ukrayna savaşı sonrası baskılar nedeniyle bu dijital varlıkların kullanımı hız kazanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılmasını yasal hale getiren bir kararnameyi 8 Ağustos'ta imzaladı.

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