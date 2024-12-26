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Rusya Merkez Bankası 9 Ocak'tan İtibaren Döviz Alımlarına Başlıyor

Rusya Merkez Bankası, 9 Ocak'tan itibaren iç piyasada döviz alımlarına yeniden başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:06
Rusya Merkez Bankası 9 Ocak'tan İtibaren Döviz Alımlarına Başlıyor

Rusya Merkez Bankası, iç piyasada döviz alımlarına 9 Ocak 2024 tarihinde tekrar başlayacağını duyurdu. Bu açıklama, banka tarafından yapılan yazılı bildiride yer aldı.

28 Kasım’da iç piyasada durdurulan döviz alımlarına dair alınan bu yeni karar, bütçe kurallarının yeniden yürürlüğe girmesiyle birlikte şekillendi. Bahsi geçen tarih itibarıyla, döviz alımları tekrar başlayacak.

Ruble, 27 Kasım tarihine gelindiğinde dolar karşısında yüzde 8,5'ten fazla değer kaybı yaşamış ve bu durumu takip eden günlerde dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükselmişti. O tarihten sonra, Merkez Bankası rubledeki değer kaybını durdurabilmek amacıyla döviz alımlarını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Güncel verilere göre, dolar/ruble paritesi İstanbul saati ile 11.40'ta 100 seviyesinden işlem görüyor.

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