Rusya Merkez Bankası: Ekonomide Soğuma Yok, Enflasyon Yükselebilir

Rusya Merkez Bankası'ndan Ekonomik Değerlendirme

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, yıl sonu enflasyonunun %8,5’in üzerinde bir seviyeye ulaşabileceğini belirtti. Zabotkin, “Rus ekonomisinde kayda değer bir soğuma şimdilik yok, dördüncü çeyrekte de büyüme korunuyor.” açıklamasında bulundu.

Enflasyon Beklentileri

Zabotkin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası'nın yıl sonu için enflasyon beklentilerinin %8 ila %8,5 arasında değiştiğini anımsatarak, “Enflasyon oranı üst sınıra yakın veya onun üstünde gerçekleşeceğe benziyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, enflasyon artışında yavaşlama sürecine girilmediğini vurguladı.

Büyüme Beklentileri

Rus ekonomisinin dördüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğini söyleyen Zabotkin, ancak bu büyümenin ilk üç çeyreğe göre daha mütevazı olacağını belirtti.

Faiz Artışları

Öte yandan, Rusya Merkez Bankası, yıl içerisinde politika faizini son olarak 25 Ekim tarihinde 200 baz puan artırarak %21 seviyesine yükseltmişti. Analistler, bankanın 20 Aralık'ta düzenleyeceği toplantıda bir faiz artışının daha olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.