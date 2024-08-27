Ryanair, Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki Kapasitesini Düşürüyor

Ryanair'den Berlin'deki Kapasite Kesintisi

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, Alman hükümetinin Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki yüksek erişim maliyetlerini düşürmemesi nedeniyle önemli bir karar aldığını duyurdu.

Uçuş Sayısında Azalma

Yapılan açıklamaya göre, gelecek yazdan itibaren Berlin'de konuşlandırılan uçak sayısı 9'dan 7'ye düşürülecek ve bazı rotalar iptal edilecek. Bu durum, şirketin toplamda %20 oranında bir trafik azalmasına yol açacak. Ayrıca, Brüksel, Hanya, Kaunas, Krakow, Lüksemburg ve Riga gibi 6 rota artık sunulmayacak.

Diğer Ülkelere Yöneliş

Ryanair tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketinin kapasitesini İtalya, Polonya ve İspanya gibi daha düşük maliyetli AB ülkelerine kaydırdığı belirtiliyor. Bu kesintiler sonucunda Berlin'deki koltuk kapasitesi ise 750 bin azalacak.

Almanya'dan Talep Edilen Düzenlemeler

Daha önce Ryanair, Almanya hükümetine havacılık vergisi artışını askıya alması ve hava trafik kontrol ücretlerini düşürmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Şirket, bu taleplerin karşılanmaması durumunda Berlin'deki uçuşlarının azaltılacağını ve kapasitesini diğer Avrupa Birliği ülkelerine kaydıracağını ifade etmişti.