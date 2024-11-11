Sağlık Teknolojileri Barselona'da Masaya Yatırıldı

Teknolojik Gelişmeler Sağlık Sektöründe Tartışıldı

Barselona'da düzenlenen "Being Digi Sapiens/Dijital İnsan Olmak" konulu konferansta, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler ele alındı. Huawei ve Sant Pau Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte, Huawei Avrupa Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Kenneth Fredriksen, teknolojinin sağlık hizmetleri ve diğer alanlarda sunduğu dijital çözümlerin toplulukları nasıl geliştirdiğini vurguladı.

Teknolojinin Gücü ve Dijital Dönüşüm

Fredriksen, Avrupa'daki işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına destek vereceklerini ve şehirlerin akıllı hale gelmesi için çaba sarf edeceklerini ifade etti. "Kurumlarla birlikte Avrupa genelindeki topluluklar için hayatı daha kolay, güvenli ve bağlantılı hale getirmeyi umuyoruz" dedi. Teknolojinin, sağlık hizmetlerinde, eğitimde ve çevresel sürdürülebilirlikte insanlara güç verebileceğine inandığını belirtti.

Politikaların Dinamik Olması Gerekiyor

Fredriksen, politika yapıcıların teknolojiyi anlamalarının ve düzenlemeleri bu anlayışla yapmalarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, yapay zekanın olumsuz etkileri için düzenleme gerekliliğini vurguladı. "Sağlık sektöründeki hızlı dönüşüme yönelik teknolojinin öncülük ettiğini belirtmek gerekiyor. Üretilen her teknolojinin çoğunda kişilerin günlük hayatını kolaylaştıran sağlık hizmetlerine yer veriliyor" şeklinde konuştu.

Herkes Doktorunu Yanında Taşıyor

Sant Pau Hastanesi Direktörü Dr. Alfons Torrego Fernandez, teknolojik gelişmelerin sağlık sektörünü olumlu yönde etkilediğini belirtti. Gelişmiş teknolojiler ve yapay zeka sayesinde, bireylerin günlük sağlık verimlerini takip edebilmelerinin mümkün hale geldiğini vurguladı. Fernandez, "Herkes, telefon ve saatler aracılığıyla vücutlarını izleyebiliyor; adım sayısı, nabız, tansiyon ve şeker düzeylerini takip edebilir hale geldi" dedi.

Belgesel Tanıtımı

Konferansın sonunda, Huawei desteğiyle Discovery tarafından hazırlanan "Being Digi Sapiens" belgeselinin tanıtımı yapıldı. Bu belgesel, teknolojinin sağlık alanındaki etkilerini daha geniş bir perspektiften ele almayı amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.