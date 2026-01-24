Salihli Lokantacılar ve Gazinocular Odası’nda Ahmet Tekin başkan seçildi

Salihli Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası genel kurulunda Ahmet Tekin 276 oyla başkan seçildi; yönetim ve denetim kurulları belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 19:27
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 19:27
Olağan genel kurulda yeni dönem

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odasının olağan genel kurulu, Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi. Odanın kayıtlarında yer alan 478 üye ile yapılan kongrede divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter yürüttü.

Başkanlık yarışında mevcut başkan Ali Balkan ile Ahmet Tekin karşı karşıya geldi. Kullanılan 402 oy üzerinden yapılan sayımda Ahmet Tekin 276 oy alarak Salihli Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası’nın yeni başkanı seçildi. Seçimde 2 oyun geçersiz sayıldığı kaydedilirken, Ali Balkan 124 oy aldı.

Ahmet Tekin seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada: 'Ekip olarak gece gündüz demeden çok çalıştık. Üyelerimizin desteği ile bu göreve seçildik. Odamızı birlik ve beraberlik içerisinde yöneteceğiz. Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum'

Yeni yönetim ve denetim kurulu

Ahmet Tekin başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Sefa Ergün, Mahmut Azak, Emrah Keskin, Fırat Boz, Hüseyincan Atabey ve Adem Aydoğan. Denetim kurulu üyeleri ise Nebahat Dağlı, Umut Kesici ve Emre Can İşlek olarak belirlendi.

