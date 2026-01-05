Samandağ’da Her 5 Evden Biri Kaçak Elektrik: Toroslar EDAŞ 80 Milyon TL Zarar

Toroslar EDAŞ: Samandağ’da Kaçak Elektrik Denetiminde Çarpıcı Sonuçlar

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nden Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), Hatay’ın Samandağ ilçesinde enerji arz güvenliğini tehdit eden kaçak elektrik kullanımıyla mücadele ve altyapı iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, bölgede gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerle binlerce vatandaşın enerji hakkını korumayı ve şebeke sağlığını güvence altına almayı hedefliyor.

Soğuk Hava ve Artan Talep

31 Aralık 2025 tarihinde bölgeyi etkisi altına alan ani sıcaklık düşüşleri, ısınma ihtiyacını ve buna bağlı elektrik talebini önemli ölçüde artırdı. Elektrikle ısınma sağlanan alanlarda kontrolsüz ve kayıt dışı tüketim, dağıtım şebekesinde aşırı yüklenmeye yol açarak ciddi teknik hasarlara neden oldu. Toroslar EDAŞ, bu riskleri azaltmak için Acil Eylem Planı kapsamında Samandağ’da geniş kapsamlı bir denetim operasyonu başlattı.

Denetim Bulguları ve Kapsam

Şirket açıklamasına göre saha ekipleri, Samandağ ilçesinde 17 mahalle ve 27 trafo bölgesinde kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde her 5 evden birinde kaçak veya kural dışı elektrik kullanımı tespit edildi. Yapılan teknik incelemeler sonucunda yaklaşık 100’e yakın tesiste kaçak ya da usulsüz kullanım belirlenirken, bu usulsüzlüklerin şebekeye milyonlarca lira maliyet getirdiği kaydedildi.

Teknik Hasar ve Ekonomik Kayıp

Usulsüz enerji tüketimi yalnızca ekonomik kayıp yaratmakla kalmadı; trafo ve hatların yanmasına ve bölge genelinde uzun süreli kesintilere yol açtı. Saha tespitlerinde, kaçak kullanım kaynaklı aşırı yüklenme nedeniyle devre dışı kalan 105 adet trafo ile aşırı ısınma sonucu kullanılamaz hale gelen 25.360 metre şebeke iletkeni ve kablo teknik raporlara yansıtıldı. Arızaların giderilmesi için yapılan onarım, işçilik ve envanter maliyetleriyle birlikte toplam tahmini zarar 80 milyon lira olarak kayda geçirildi.

Vatandaşlara Çağrı ve İş Birliği

Toroslar EDAŞ, şebeke sağlığını korumak ve dürüst abonelerin enerji hakkını savunmak amacıyla, çevrede gözlemlenen şüpheli elektrik kullanım durumlarının, mühürsüz sayaçların veya şebekeye usulsüz müdahale girişimlerinin 186 Çağrı Merkezi üzerinden bildirilmesini önemle talep ediyor. Bildirimlerde kimlik bilgilerinin gizli tutulduğunu hatırlatan şirket, bölgenin enerji güvenliğini sağlamak için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini belirtiyor.

