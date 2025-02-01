Samsun ve Erzurum'da Özel Endüstri Bölgeleri İlan Edildi

Samsun ve Erzurum'da önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, bu illerde bazı alanlar için özel endüstri bölgesi statüsü verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir alan, Eti Bakır Anonim Şirketi Samsun Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.

Ayrıca, Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir alan da Sukkar Şeker Üretim Anonim Şirketi Erzurum Özel Endüstri Bölgesi olarak belirlendi.

Diğer yandan, Tekirdağ'daki Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi'nin sınırları da güncellendi.