DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.641.102,35 0,21%

Samsun ve Erzurum'da Özel Endüstri Bölgeleri İlan Edildi

Samsun ve Erzurum'da bazı alanlar özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi. Detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:31
Samsun ve Erzurum'da Özel Endüstri Bölgeleri İlan Edildi

Samsun ve Erzurum'da önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, bu illerde bazı alanlar için özel endüstri bölgesi statüsü verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir alan, Eti Bakır Anonim Şirketi Samsun Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.

Ayrıca, Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir alan da Sukkar Şeker Üretim Anonim Şirketi Erzurum Özel Endüstri Bölgesi olarak belirlendi.

Diğer yandan, Tekirdağ'daki Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi'nin sınırları da güncellendi.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'in Turizm ve Kırsal Kalkınmasına 1 Milyar Liralık TKDK Desteği
2
Vodafone Dünya'nın İlk Uzay Video Görüşmesini Gerçekleştirdi
3
OMSİAD, 19 Ülkeden Satın Almacılarla Alım Heyeti Düzenledi
4
Bu Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
5
Bakan Kacır, Türkiye Yüzyılı Vurgusuyla Üsküdar'da Konuştu
6
Parasını cebinde değil bankada tutana çift aylık birden! Maaş gibi ödenecek
7
Cazibe Merkezleri Programında Yeni Düzenleme: 2025'e Kadar Başvurular Değerlendirilecek

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı