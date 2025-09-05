DOLAR
Sanayide kişi başına üretim endeksi ikinci çeyrekte %7,9 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Nisan-Haziran 2025'te sanayide kişi başına üretim %7,9, saat başına üretim %9,6 arttı; sermaye malları önde.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:26
Sanayide kişi başına üretim endeksi ikinci çeyrekte yıllık %7,9 artış gösterdi

Verimlilik verileri (Nisan-Haziran 2025)

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %7,9 artış kaydetti. Bu veriler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Nisan-Haziran 2025 dönemine ilişkin açıklanan verimlilik istatistiklerinde yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak hesaplanan toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre %1,4, yıllık bazda ise %7,9 yükseldi.

Buna karşılık, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat başına üretim endeksi bir önceki döneme göre %5,3, yıllık bazda ise %9,6 artış gösterdi.

Ana sanayi gruplarında öne çıkan sektörler

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verilerine göre, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış %13,9 ile sermaye malları sektöründe gerçekleşti.

Ayrıca, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en yüksek artış da %4,8 ile yine sermaye malları sektöründe kaydedildi.

