Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı Başladı

GAP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Şanlıurfa'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı başladı. Toplantıda GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, GAP'ın Dicle ve Fırat nehirleri ile şekillenen 9 ili kapsadığını vurguladı.

Genç Nüfus ve İstihdam Potansiyeli

Maral, bölgede yüksek genç nüfusun GAP'ın istihdam yaratma potansiyelini artırdığını belirterek şöyle devam etti: "Son 22 yılda yapılan yatırımlar sayesinde ulaşım altyapımız geliştirilmiş ve ihracat 20 kat artmıştır. Tarım, bölgemin can damarı olup pamuk, fıstık ve buğday gibi birçok üründe büyük pay sahibiz. Sulama altyapısı, GAP'ın tarımsal potansiyelini ekonomik değere dönüştürme noktasında kritik öneme sahiptir. Geçmişteki eylem planlarıyla 1 milyon 57 hektar alanın sulamaya açılması hedeflenmiş, bugün itibarıyla bunun yüzde 64’üne ulaşılmıştır."

Hayvancılıkta Önemli Hisse

GAP Bölgesi'nin hayvancılık alanında sahip olduğu değerleri de dile getiren Maral, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının önemli bir kısmının bölgeye ait olduğunu aktardı. Maral, "Bölge, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 10'unu ve küçükbaş hayvan varlığının yüzde 8'ini barındırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak'tan Önemli Açıklamalar

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, programın bölgede düzenlenmesinin mutluluğunu dile getirdi. Yatırımların kalkınma ve istihdamı artıracağını kaydeden Şıldak, "GAP İdaresi tarafından hazırlanan projeler, bölgenin ihtiyaçlarını gözetmektedir. Şanlıurfa da bu programlardan büyük kazanç sağlamıştır." dedi.

Vali Şıldak ayrıca, şehrin GAP bölgesinin %25'ini oluşturduğunu ve 0-24 yaş arasındaki nüfusun %56 olduğuna dikkat çekerek, sulama projelerinin tamamlanmasının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıma sokulmasının önemine vurgu yaptı.

Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı başladı. Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak konuşma yaptı.

Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı başladı. Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak konuşma yaptı.