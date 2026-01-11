Türkiye Yat Üretiminde Üst Sıralarda: Of’tan 22 Metrelik Yatlar İstanbul'a İndi

Trabzon Of’ta üretilen 22 metrelik iki yat, tırlarla taşınıp Of limanında denize indirildi; yat üretimi ve bölgenin ustalığı yetkililerce vurgulandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 09:12
Türkiye Yat Üretiminde Üst Sıralarda: Of’tan 22 Metrelik Yatlar İstanbul'a İndi

Of’tan İstanbul Boğazı’na: 22 Metrelik Yatlar Denize İndi

Trabzon’un Of ilçesinde inşa edilen 22 metrelik iki yat, tersaneden tırlara yüklenerek yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafenin ardından Of limanında vinç yardımıyla denize indirildi. Yatlar, İstanbul Boğazında turistik amaçlı hizmet vermek üzere yola çıkarılacak.

Denize indirme ve taşıma süreci

Teknelerin tersaneden tırlara yüklenmesi ve denize indirilmesi işlemi toplamda bir günü buldu; tırlara yükleme aşaması özellikle riskliydi. Yaklaşık bir kilometrelik yolculuk, yetkililerin aktardığına göre yalnızca 5 dakika sürdü. Operasyonun tamamı profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Yerel tersane ve ustaların değerlendirmesi

Trabzon’un Of ilçesi Kıyıcık mevkiinde faaliyet gösteren tersaneden Zafer Dinç, bölgenin gemi imalatında köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Dinç, teknelerin İstanbul’da gezinti amaçlı kullanılmak üzere talep doğrultusunda üretildiğini ve tersanenin doğrudan denize bağlantısı olmadığı için taşımaların karayoluyla yapıldığını ifade etti. Ayrıca bu işin merkezinin Sürmene olduğunu ve bölgedeki işçilik tecrübesine vurgu yaptı.

İşletmecilerden teknik özellikler ve sektör yorumu

Yat işletmecilerinden Gürkan Dayıoğlu, teknelerin sıfırdan üretildiğini ve ince işçiliklerinin kendileri tarafından üstlenildiğini belirtti. Dayıoğlu, teknelerin 22 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde olduğunu, her birinin dört kamaralı, çift makineli ve full donanımlı olduğunu, 50 kişiye kadar misafir ağırlayabildiklerini söyledi. Denize indirme işleminin riskli olduğunu ancak bunun üstesinden gelindiğini vurguladı.

Bir diğer işletmeci Sefa Zengin ise teknelerin yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar sonucunda tamamlandığını ve Trabzon ustalarının işçiliğinin son derece maharetli olduğunu dile getirdi. Zengin, Türkiye'nin tekne ve yat yapımında dünyada beşinci sırada yer aldığını ve bu konumun giderek güçlendiğini kaydetti. Ayrıca İstanbul’a yapılacak yolculuğun hava şartlarına bağlı olduğunu, seyahatin 3-4 gün sürebileceğini belirtti.

Bu operasyon ve yerel ustaların değerlendirmeleri, Türkiye'nin yat üretiminde yükselen performansını bir kez daha gözler önüne serdi. Of’tan çıkan tekneler, kısa süre içinde İstanbul Boğazı’nda turizm hizmetine başlayacak.

