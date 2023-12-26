Satın almak artık hayal oldu! Litresi 220 TL'ye fırladı: Damla damla satılacak!

Türkiye'nin zeytin üretiminin merkezlerinden biri olan Kilis'te başlayan hasat mevsimi, sofralarımızı süsleyen zeytinyağının bereketini getiriyor. Ancak, bu yıl düşük rekoltenin etkisiyle zeytinyağı fiyatlarında bir artış yaşanıyor; litre başına 220 TL gibi bir rakamdan başlıyor.

Zeytinyağının bu değerli fiyatını anlamak için, sağlık ve lezzet dolu bu doğal yağın sayısız faydasına bir göz atalım. İlk olarak, zeytinyağı kalp sağlığını destekleyen özelliklere sahiptir. Yüksek miktarda tekli doymamış yağ asitleri içerir ve bu da LDL ("kötü" kolesterol) seviyelerini düşürerek kalp-damar sağlığını korur.

Ayrıca, zeytinyağı antioksidan bakımından zengindir. E-vitamini ve polifenoller içeriği, hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatarak ve bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut sağlığını destekler. Antiinflamatuar özellikleri sayesinde, zeytinyağı vücutta iltihaplanmayı azaltabilir, böylece bir dizi kronik hastalığın riskini azaltabilir.





Zeytinyağı aynı zamanda beyin sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitleri içerir. Bu yağlar, kognitif fonksiyonları artırabilir ve hafızayı güçlendirebilir. Saç ve cilt sağlığına da olumlu etkileri bulunan zeytinyağı, güzellik ve bakım rutinlerinde de sıkça kullanılan bir doğal üründür.

Zeytinyağı sadece bir mutfak malzemesi değil, aynı zamanda sağlığımıza olan olumlu etkileriyle de bilinen bir hazine. Kilis'ten başlayan zeytinyağı hasat sezonu, sofralarımıza bu değerli yağın sağlık dolu dünyasını getirirken, bilinçli tüketici olarak bu faydalardan maksimum derecede yararlanabiliriz.