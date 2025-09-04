Sberbank: Siber Saldırılar Rus Ekonomisine 1,5 Trilyon Rubleye Mal Olabilir

Stanislav Kuznetsov, Doğu Ekonomi Forumu'nda uyardı

Rusya'nın en büyük bankası Sberbankın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, siber saldırıların ülke ekonomisine ağır maliyetler getirebileceğini açıkladı.

Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumunda konuşan Kuznetsov, son dönemde siber saldırılarda hızlı bir artış görüldüğünü söyledi.

Kuznetsov, siber saldırıların bu yıl 2024'e kıyasla önemli bir artış kaydettiğine dikkati çekti.

Kuznetsov'un sözleri: "Tahminlerimize göre, genel durum olumsuz yönde ilerliyor ve bu saldırıların Rus ekonomisine zararı 2025'te 1,5 trilyon rubleye ulaşabilir." (yaklaşık 18,4 milyar dolar).

Kuznetsov, 10 şirketten 8'inin "ciddi sonuçlarla yüzleşmek" zorunda kaldığını belirtti. Ayrıca, Rus şirketlerin yüzde 50'sinden fazlası bu yıl siber saldırıya maruz kaldı; şirketlerin dörtte biri saldırılar nedeniyle itibar kaybına uğradı, diğer dörtte biri ise önemli mali zarar yaşadı.

Rusya'da özellikle Ukrayna Savaşı'nın ardından siber saldırıların sayısı artış göstermişti.