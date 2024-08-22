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Sektörel Birlikten Hükümete Çağrı: Ham Madde İthalatındaki Vergilerin Düşürülmesi Talep Edildi

BMD, TASD ve TGSD, ham madde ve yarı mamul ithalatındaki ek vergilerin indirilmesini istiyor. Başkanlar maliyet sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:50
Sektörel Birlikten Hükümete Çağrı: Ham Madde İthalatındaki Vergilerin Düşürülmesi Talep Edildi

Sektörel Birlikten Hükümete Çağrı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), ham madde ve yarı mamul ithalatında uygulanan ek vergi oranlarının düşürülmesini talep etti. Ortak bir basın toplantısı düzenleyerek sektörlerindeki sorunları ve çözüm önerilerini paylaşan başkanlar, sektördeki kriz ortamına dikkat çekti.

Başkanların Görüşleri

BMD Başkanı Sinan Öncel, derneklerinin 211 üyesi ve 514 markası ile gıda dışı perakende sektörünün önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı. Son yapılan anketle, markaların yüzde 66'sının satışlarının azaldığını ve cirosunun daraldığını belirtti. Öncel, "Fahiş kira artışları ve yüksek ham madde vergileri tüm maliyet artışlarını körüklüyor," ifadelerini kullandı.

TASD Başkanı Berke İçten, ayakkabı endüstrisinin son iki yılda pazar kaybettiğini ve ithalatın arttığını ifade ederek, "Bir çift spor ayakkabının malzemesinde Çin ile Türkiye arasında 3,9 dolarlık fiyat farkı var. İthalat vergilerinin makul seviyelere düşmesi gerekiyor," dedi.

TGSD Başkanı Ramazan Kaya ise hazır giyim sektörünün, küresel piyasalardaki zorluklar ve ekonomik koşullar nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirtti. Kaya, kamunun destekleyici politikalar geliştirmesi gerektiğini vurguladı ve taleplerini sıraladı.

Çözüm Önerileri

Elde edilen verilere göre; sektör başkanları, kiralarda yapılan fahiş artışlara son verilmesi gerektiğini dile getirerek, ham madde ithalatındaki yüksek gümrük vergilerinin düşürülmesi gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, kamunun destekleyici politika geliştirmesinin toparlanma sürecini hızlandıracağını ve sektörler arası dayanışmanın önemini ifade ettiler.

Toplantıya katılan başkanlar, kesin çözüm olarak yalnızca vergi indiriminden değil, aynı zamanda işçi maliyetleri ve yasal düzenlemelerdeki değişikliklerin de şart olduğunu belirterek, tüm sektörlerin birlikte hareket etmesinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını sözlerine eklediler.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel (ortada), Türkiye Ayakkabı Sanayicileri...

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel (ortada), Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten (solda) ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya'nın (sağda) düzenlediği ortak toplantıda, sektörlerindeki sorunları değerlendiren başkanlar, çözüm önerilerini sıraladı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel (ortada), Türkiye Ayakkabı Sanayicileri...

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel (ortada), Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten (solda) ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya'nın (sağda) düzenlediği ortak toplantıda, sektörlerindeki sorunları değerlendiren başkanlar, çözüm önerilerini sıraladı.

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