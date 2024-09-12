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Sermaye Piyasası Kurulu, 7 Şirketin Sermaye Artırımı Başvurularını Onayladı

SPK, 7 şirkete ait sermaye artırım ve borçlanma araçları başvurularını onayladı, yurt dışında yürütülen işlemler için hukuki adımlar atılacak.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 22:52
Sermaye Piyasası Kurulu, 7 Şirketin Sermaye Artırımı Başvurularını Onayladı

Sermaye Artırımına Onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 farklı şirketin sermaye artırımı başvurusunu onaylayarak önemli bir karar aldı.

Onaylanan Sermaye Artırımları

SPK'nın bültenine göre, onaylanan şirketler arasında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ 5 milyar liralık, Hektaş Ticaret TAŞ 5 milyar 900 milyon liralık ve İmaş Makina Sanayi AŞ 693 milyon 750 bin liralık sermaye artırımı başvuruları dikkat çekti. Ayrıca, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ 495 milyon lira, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ 243 milyon 100 bin lira, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt AŞ 180 milyon lira ve Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret AŞ 1 milyar 500 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu olumlu karşıladı.

Borçlanma Araçları İhracı

SPK ayrıca Allbatross Yatırım Menkul Değerler AŞ 600 milyon lira, Yaşar Faktoring AŞ 150 milyon lira, Optima Faktoring AŞ 150 milyon lira, Çelik Motor Ticaret AŞ 3 milyar 500 milyon lira ve Koç Finansman AŞ 1 milyar 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurularını onaylamıştır.

Yatırım Fonları İzinleri

Kurul, Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ ile Qinvest Portföy Yönetimi AŞ'nin gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluşuna izin vererek, katılma paylarının ihracını onaylama talebini kabul etti.

Disiplin Önlemleri

SPK, Tureks Turizm Taşımacılık AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler üzerine bir kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişiler için yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 33 internet sitesine erişim engelleme işlemlerinin başlatılacağını bildirdi.

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