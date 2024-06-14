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SGK'dan annelere 11 bin 317 TL maaş bağlanacak! Tek şartla 12 ay kesintisiz ödeme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere yönelik önemli bir destek paketini duyurdu. Proje kapsamında, belirli şartları taşıyan annelere 12 ay boyunca aylık 325 euro maddi yardım sağlanacak.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 21:30
SGK'dan annelere 11 bin 317 TL maaş bağlanacak! Tek şartla 12 ay kesintisiz ödeme

Türkiye’de çalışan annelerin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çocuk sahibi olan ve iş hayatında aktif çalışan annelere yönelik yeni bir destek programının müjdesini verdi. Bu program, annelerin iş gücünden kopmalarını önlemeyi ve onlara maddi bir destek sunmayı amaçlıyor.

çalışanlara maddi destek

Bakan Işıkhan’ın açıklamalarına göre, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaşayan ve belirli kriterleri karşılayan annelere, çocuk bakımıyla ilgili sorumlulukları nedeniyle iş hayatından uzaklaşma riski taşıyanlara yönelik olarak aylık 325 euro (yaklaşık 11.339 TL) destek verilecek. Bu destek, annelerin kayıtlı istihdamda kalabilmelerini ve çocuklarına daha iyi bakım sağlayabilmelerini hedefliyor. Ayrıca, eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarının istihdamını teşvik etmek de projenin amaçları arasında yer alıyor. Bakanlık, bu projeyle toplamda 7 bin anneye ulaşmayı planlıyor.

Bu destek programının, annelerin iş ve aile hayatını dengede tutmalarına büyük katkı sağlaması ve kadın istihdamını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği ve projenin detaylarının ilgili bakanlık web sitesinde yer aldığı belirtiliyor.

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