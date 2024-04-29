SGK uzmanı emekliye temmuz zammını sızdırdı! İşte heyecanlandıran o rakam

Son zamanların en çok konuşulan konularından biri olan en düşük emekli maaşı hakkında açıklamalarda bulunan SGK uzmanı Murat Bal, Temmuz ayı için değerlendirilen rakamları aktardı.

Emekliler, Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam aldı. Ancak önceki artış nedeniyle temel maaşı 6.700 TL ve altında olan emekliler bu artıştan maalesef etkilenmedi. Bu durumda emeklinin asgari maaşı 10.000 TL'de kaldı. Ancak milyonlarca emekli asgari ücretin 16 bin TL'lik açlık sınırı altında olması durumuna tepki gösteriyor. Temmuz ayındaki maaş artışları emekliler için olumlu bir işaret olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara emekli maaşı artışıyla ilgili bilgi verdi. Maaş artışları ilk üç ay için belirlenir ve altı aylık enflasyona göre hesaplanır. Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki genel büyüme oranı %15,6 oldu. Pek çok uzman, tahminlerine göre geri kalan üç ayda yüzde 25 ya da yüzde 30'un üzerinde bir artış bekliyor. Ancak emekliler artışın yeterli olmadığını söylüyor. Bu nedenle sosyal yardım oranının arttırılması gerekmektedir.





SGK uzmanı Murat Bal, asgari emekli maaşı net değerinin belirlenmesinde üç farklı formülün bulunduğunu açıkladı. Başlangıçta asgari emekli maaş tutarının yüzde 30 enflasyon farkı ile birlikte 13 bin TL'ye çıkarılabileceğini anlatan Bal, sosyal yardım bileşeni de eklendiğinde bu tutarın 14 bin TL'ye kadar da yükselebileceğini vurguladı. Ayrıca Bal geçtiğimiz günlerde asgari ücrete uyumun da değerlendirilebileceğini söyledi.

En Düşük Emekli Maaşı!

SSK ile BAĞ-KUR emekli maaşlarının artış oranı Ocak ayına göre yüzde 49,25 belirlendi. Bu kararla asgari emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkıyor. İki iş günü sonunda Genel Kurul'da 12 maddelik yasa tasarısının oylamasına 345 üye katıldı. Teklif 273 lehte, 69 aleyhte oyla ve 3 çekimser oyla kabul edildi.