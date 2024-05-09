Sıfır araçta 400.000 TL'lik dev fırsat geldi! Elini çabuk tutan indirimi kapacak

Türkiye'de otomobil sektöründeki fiyat artışları otomobil sahibi olmak isteyenleri oldukça fazla etkiledi. Araç fiyatları arttıkça bankalardan alınan taşıt kredisi faiz oranları da artıyor. Otomobil satın almak giderek zorlaşırken, kısa süreli kampanyalarla tüketicilere de otomobil sahibi olma imkanı da sunuluyor. İşte; sıfır otomobil almak isteyenler için Mayıs ayı fırsatı..

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI DÜŞTÜ

Araba almak isteyen fakat, birikimi yeterli olmayan ya da sadece maaşıyla araba alma imkanı olmayan vatandaşlara müjde. Bankalar mayıs ayı için taşıt kredisi faiz oranlarını güncelliyor Haberimizde sigorta masraflarını, ek masrafları ve kredi masraflarını dikkate alarak en uygun olan taşıt kredisi fırsatlarını ve araç alımlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için 400.000 TL gibi düşük faiz oranlarıyla taşıt kredisi fırsatlarını nir araya getirdik. Peki en ucuz taşıt kredisini hangi banka sunuyor? Hangi bankalar düşük faizle taşıt kredisi veriyor? İşte yanıtı..

DÜŞÜK FAİZLE TAŞIT KREDİSİ SAĞLAYAN BANKALAR





Düşük faizli taşıt kredisinden faydalanarak otomobil almak isteyenler için mayıs ayında büyük bir fırsat ortaya çıktı. Birçok bankanın taşıt kredisinde faiz oranlarını düşürdükleri görüldü. Aşağıda, 400.000 TL 36 ay vadeye sahip en düşük faiz sunan bankaların taşıt kredisi fırsatları yer almaktadır;

Akbank'ın 400.000 TL tutarındaki 36 ay vade taşıt kredisinin faiz oranı %4,99'dur. Aylık geri ödeme tutarı 28 bin 962 lira 06 kuruş olurken, toplam geri ödeme tutarı 1 milyon 44 bin 934 TL oldu.

Garanti BBVA taşıt kredisinin faiz oranı 4,99 şeklinde veriliyor. Bu durumda aylık ödeme 28 bin 962 lira 06 kuruş, toplam ödeme ise 1 milyon 44 bin 634 TL oldu.

İş Bankası'nın taşıt kredisinde faiz oranı 4,85 şeklinde olurken aylık ödeme tutarının da 28 bin 358 lira 73 kuruş olduğu görülüyor. Bu faiz oranıyla toplam borç geri ödemesi 1 milyon 22 bin 914 TL olarak hesaplanıyor.

Vakıf Katılım Bankası'nın taşıt kredisinde faiz oranı %4,44 olurken, aylık ödemesi 26 bin 618 lira 51 kuruş, toplam ödemesi ise 960 bin 266 TL oldu.

Kuveyt Türk, 400.000 TL değerinde ve 36 ay vadeli taşıt kredisi isteyen vatandaşlara en düşük orandaki faizli taşıt kredisini sunuyor. Sunulan 4.11 faiz oranından faydalanarak düşük faize sahip taşıt kredisi kullanacak vatandaşların aylık ödemesi 25 bin 248 lira 41 kuruş olurken, toplam ödemesi ise 911 bin 242 TL oldu.