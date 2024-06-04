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Sıfır otomobil almak isteyenler koşsun! 300 bin TL'lik büyük indirim başladı

Araba fiyatlarının yükselmesiyle araba sahibi olmak hayal haline geldi. Ama yeni kampanyayla sıfır otomobillerde dev indirimler başladı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 04.06.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 00:19
Sıfır otomobil almak isteyenler koşsun! 300 bin TL'lik büyük indirim başladı

Sıfır araçlarda 300 bin TL'lik indirim haberleri, stokçuluk yapan galericiler arasında şok etkisi yarattı. Son dönemde sıfır araç stoklayan galeriler, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararlar sonrasında ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Pandemi süreci ve çip krizi gibi nedenlerle sıfır araç bulunurluğunun azaldığı dönemlerde, galericiler araçları stoklayarak fiyatlarını artırıyor ve bu durum tüketicileri olumsuz etkiliyordu.

GALERİCİLER ZARAR ETTİ

Ancak Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararlar sonrasında sıfır araç satışları normale dönmeye başladı. Sıfır araç bulunurluğunun daha da azalacağı beklentileriyle stokçuluk yapan galerilere şok yaşandı. Özellikle seçim sonrası euro kurunun artacağı beklentileriyle sıfır araç stoku yapan galericiler, büyük zararlarla karşı karşıya kaldılar.

Yeni dönemde sıfır araçlarda belirli özelliklerin zorunlu olacağı duyuruldu. Bu özellikler arasında acil durum frenleme asistanı, kaza veri kaydedicisi, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi, alkol kilidi hazırlığı, ani frende otomatik yanan dörtlüler, ön camda safety glass özelliği, trafik işareti algılama sistemi, akıllı hız yardımı, geri görüş kamerası veya arka park mesafe sensörü gibi özellikler bulunuyor.

300 BİN LİRAYA KADAR İNDİRİM

Son dakika açıklamalarına göre otomotiv firmaları, sıfır araçlarda 300 bin liraya kadar indirim uygulayarak satışları artırmaya çalışıyorlar. Bu indirimler, tüketiciler için önemli bir fırsat olarak görülüyor ve sıfır araç almayı düşünenler için cazip bir teklif oluşturuyor.

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