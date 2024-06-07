Sıfır otomobiller bedava fiyatına gidiyor! Bu kampanyayı kaçıran bin pişman

Avrupa Birliği'nin getirdiği yeni güvenlik normlarına uymayan otomobillerin piyasadan kaldırılması kararı, araç satıcılarını ve üreticilerini cazip indirimler ve promosyonlar sunarak müşterileri cezbetmeye itti.

Yeni GSR II donanım standartlarının getirilmesiyle, bayiler mevcut stoklarındaki eski model araçları indirimli fiyatlarla elden çıkarmaya çalışıyorlar. 7 Temmuz itibarıyla bu donanıma sahip olmayan araçların satışının yasaklanacak olması, stoktaki eski model araçların hızla satılmasını teşvik eden indirim kampanyalarının başlamasına neden oldu. Bu 37 günlük indirim dönemi, yeni bir araç edinmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. Otomotiv şirketleri de, satış rakamlarını yükseltmek için çeşitli finansman seçenekleri ve kredi kampanyaları sunuyorlar.





GSR II donanım paketi, güvenlik ve konforu artıran aşağıdaki özellikleri içermektedir: