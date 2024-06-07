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Sıfır otomobiller bedava fiyatına gidiyor! Bu kampanyayı kaçıran bin pişman

Yasak kararı alındıktan kısa bir süre sonra, piyasada sıfır kilometre araçlar için beklenmedik fiyat düşüşleri yaşandı. İşte yeni araçlar için kaydedilen rekor düşük fiyatlar...

Yayın Tarihi: 07.06.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 11:21
Sıfır otomobiller bedava fiyatına gidiyor! Bu kampanyayı kaçıran bin pişman

Avrupa Birliği'nin getirdiği yeni güvenlik normlarına uymayan otomobillerin piyasadan kaldırılması kararı, araç satıcılarını ve üreticilerini cazip indirimler ve promosyonlar sunarak müşterileri cezbetmeye itti.

Yeni GSR II donanım standartlarının getirilmesiyle, bayiler mevcut stoklarındaki eski model araçları indirimli fiyatlarla elden çıkarmaya çalışıyorlar. 7 Temmuz itibarıyla bu donanıma sahip olmayan araçların satışının yasaklanacak olması, stoktaki eski model araçların hızla satılmasını teşvik eden indirim kampanyalarının başlamasına neden oldu. Bu 37 günlük indirim dönemi, yeni bir araç edinmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. Otomotiv şirketleri de, satış rakamlarını yükseltmek için çeşitli finansman seçenekleri ve kredi kampanyaları sunuyorlar.

İkinci el otomobil

GSR II donanım paketi, güvenlik ve konforu artıran aşağıdaki özellikleri içermektedir:

  •   Kaza anında veri kaydı yapabilme kapasitesi
  •   Acil fren desteği sunan sistem
  •   Sürücünün yorgunluk seviyesini tespit edebilen teknoloji
  •   Park asistanı olarak hizmet veren geri görüş kamerası veya mesafe sensörleri
  •   Ani frenleme anında devreye giren otomatik flaşörler
  •   Alkol kilidi için önceden hazırlık
  •   Akıllı hız asistanı ve trafik işareti tanıma sistemi ile hız kontrolüne yardımcı olma
  •   Şerit izleme yardımcısı
  •   Yayaların korunmasına yönelik safety glass teknolojisine sahip ön cam
  •   Kör nokta algılama ve lastik basıncını izleme özellikleri ile güvenli sürüşü destekleyen sistemler

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